The Couple chiuso improvvisamente, la reazione di Ilary Blasi

News VIP

The Couple chiude i battenti, arriva un comunicato imprevisto da Mediaset ed ecco come ha reagito la presentatrice Ilary Blasi.

Mediaset ha deciso di chiudere anticipatamente The Couple, devolvendo il montepremi da un milione di euro in beneficienza. Una scelta improvvisa, dovuta allo share catastrofico del reality show in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi. Ma come ha reagito la presentatrice?

The Couple chiude improvvisamente, ecco perché

L’esperimento di The Couple è fallito. Il reality show di Canale 5 ha debuttato con un discreto seguito, vista la curiosità per il nuovo format condotto da Ilary Blasi con l’astronomico montepremi di un milione di euro. Puntata dopo puntata, complice la mancanza di dinamiche interne nella casa durante la settimana ma anche notizie ben più seguite e importanti come la scomparsa di Papa Francesco e il Conclave che ha portato all’elezione di Papa Leone XIV, lo share è calato rovinosamente fino ad arrivare al 7% con soli 951mila spettatori nel corso dell’ultima puntata andata in onda, domenica 4 maggio 2025.

Così, visto che già si mormorava ci fosse un certo scontento tra i vertici del Biscione per la scarsa riuscita dello show, Mediaset ha ufficializzato la chiusura anticipata del programma attraverso un sintetico comunicato. L’incredibile somma di denaro messa in palio andrà tutta in beneficenza, donata all’ospedale di Genova, Giannina Gaslini. Un gesto di solidarietà che, tuttavia, non può cancellare l’ennesimo flop di un programma condotto dalla Blasi. La presentatrice era tornata in prima serata la scorsa estate con Battiti Live su Canale 5, e finalmente aveva potuto festeggiare per gli ascolti altissimi dato che questo è un programma molto amato dagli spettatori, e la sua conduzione ha aggiunto del quid interessate che ha portato al successo. Ora, tuttavia, Blasi colleziona l’ennesimo flop ma come avrà reagito alla notizia della chiusura anticipata imposta dalla rete? Scopriamolo insieme.

The Couple, la reazione di Ilary Blasi alla chiusura

Puntata dopo puntata, è stato chiaro fin da subito che The Couple non era riuscito a coinvolgere il pubblico nel modo migliore possibile. Il cast scelto per il programma condotto da Ilary Blasi, su Canale 5, era piuttosto variegato ma mancavano dinamiche interessanti, poche discussioni, poco trash e sappiamo che questo in un reality show non è mai positivo perché si perde l’interesse del pubblico. Dopo aver registrato degli ascolti talmente bassi da far spavento nel corso della terza puntata, Mediaset ha optato per la chiusura improvvisa del programma devolvendo l’intero montepremi di un milione di euro in beneficienza.

Ma come ha reagito Ilary Blasi? La presentatrice non si è certamente disperata per questo flop, dato che su Instagram ha trascorso il tempo a pubblicare video e foto del suo soggiorno sul Lago di Como insieme al compagno Bastian Muller. Inoltre, Blasi ha deciso anche di eliminare dal suo profilo social tutti i riferimenti al programma, prendendone le distanze. Insomma, non sappiamo se la romana ci sia rimasta effettivamente male ma quello che traspare è che sembra quasi sollevata di non dover continuare a portare avanti un programma con ascolti che hanno fatto record in negativo.