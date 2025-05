The Couple chiude prima della finale: la reazione sui social di Manila Nazzaro e Stefano Oradei

News VIP

The Couple - Una vittoria per due è stato cancellato a pochi giorni dalla finale. Ecco come hanno reagito Manila Nazzaro e Stefano Oradei alla chiusura anticipata del reality show: "Grazie anche per le vostre critiche".

The Couple - Una vittoria per due è stato cancellato pochi giorni prima della finale, che sarebbe dovuta andare in onda domenica 11 maggio 2025. Visto il flop del reality game condotto da Ilary Blasi, Mediaset ha deciso di sospendere tutto, facendo uscire i concorrenti dalla Casa e interrompendo la diretta su Mediaset Extra.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei tornano sui social dopo la chiusura di The Couple

The Couple - Una vittoria per due ha chiuso ufficialmente i battenti! A pochi giorni dalla finale, Mediaset ha deciso di cancellare il reality game condotto da Ilary Blasi e donare il ricco montepremi da un milione di euro in beneficenza, più precisamente all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. L'intera somma contribuirà alla realizzazione del nuovo reparto di Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale:

The Couple, il reality game di Canale 5 dedicato alle dinamiche di coppia, da oggi si interrompe con un gesto concreto di solidarietà di Mediaset, d’accordo con Endemol Shine Italy. A causa della chiusura anticipata del programma, Mediaset ha deciso di donare direttamente l’intera cifra di un milione di euro all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Che impiegherà la somma per realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale. Mediaset desidera inoltre ringraziare Ilary Blasi per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso del progetto.

Come si legge nel comunicato, Mediaset ci ha tenuto a ringraziato Ilary Blasi "per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso del progetto". L'amata conduttrice romana era tornata al timone di un programma a due anni dall'esperienza a L'isola dei famosi, che nel frattempo è ripartita con la giornalista Veronica Gentile. Ma come avranno reagito i concorrenti di The Couple alla chiusura anticipata?

The Couple viene cancellato: la reazione dei concorrenti sui social

A pochi giorni dalla finale, che sarebbe dovuta andare in onda domenica 11 maggio 2025 in prima serata su Canale 5, è arrivato il colpo di scena! Mediaset ha deciso di cancellare The Couple - Una vittoria per due dal palinsesto e far uscire i concorrenti dalla Casa. Stando a quanto riportato da Biccy, la coppia formata da Manila Nazzaro e Stefano Oradei ha deciso di intervenire subito sui social per condividere alcuni scatti fatti con dediche fatte dai loro fan e ringraziare tutte le persone che li hanno seguiti e sostenuti in questa loro breve esperienza televisiva.

I due ex concorrenti del reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi hanno colto l'occasione anche per ringraziare tutte quelle persone che li hanno criticati: "Siamo tornati, back home, siamo nella nostra casa. Allora, grazie a tutti voi per il sostegno, per le parole di affetto, ma anche per le vostre critiche, noi ci siamo presi tutto. Anche perché noi vi abbiamo tenuto un po’ di compagnia e questo devo dire che ci fa molto piacere". A commentare la chiusura anticipata di The Couple anche il makeup artist pugliese Pierangelo Greco, che in una diretta si è detto molto dispiaciuto ma allo stesso tempo felice di aver conosciuto tante belle persone, e l'opinionista Francesca Barra, che ha dichiarato:

Quando chiude un programma non gioisco mai (anche quando non è quello in cui lavoro) perché penso a chi ha investito e lavorato ad un progetto. Per quanto riguarda me: mi ha chiamata l’azienda e ho accettato di lavorare con persone fantastiche che saluto e ringrazio. Grazie per le vostre parole, per i giudizi incredibilmente positivi e per la vostra gentilezza.