The Couple: Chi è Stefano Oradei? Età, moglie, figli. Tutto sul Concorrente del Reality Show di Canale5

Conosciamo meglio uno dei concorrenti in gara del nuovo reality show di Canale 5, The Couple, il ballerino Stefano Oradei!

Stefano Oradei: Età ed Esordi del Concorrente di The Couple

Stefano Oradei è nato a Roma l'11 ottobre del 1983; quindi, è del segno della Bilancia ed ha 41 anni, anche se tra qualche mese ne compirà 42. Sin da bambino ha dimostrato di essere predisposto per la danza, disciplina che lo ha sempre molto appassionato, insieme al calcio. Infatti, fino all'età di 14 anni ha praticato entrambi gli sport, per poi concentrarsi soltanto sul ballo. Ha studiato diversi stili: jazz, hip-hop, flamenco, merengue. salsa, danza moderna, ma soprattutto latino-americano. Così, all'età di 19 anni ha vinto il titolo di Campione Nazionale di Danze Latino-Americane, raggiungendo il livello più alto, la classe AS. Ha viaggiato per il mondo grazie alla sua maestria come ballerino. Dopodiché, è tornato in Italia, dove ha deciso d'iscriversi all'Università dello IUSM per laurearsi in Scienze Motorie. Ben presto, è diventato uno dei maestri di Ballando con le Stelle, storico programma di Rai 1.

The Couple: La carriera e la vita sentimentale di Stefano Oradei

Nel 2008 Oradei ha conosciuto una collega al Blackpool Dance Festival in Inghilterra, la ballerina svedese Veera Kinnunen. Quest'ultima è diventata la sua partner sia sulla pista che nella vita privata. Pertanto, ad un certo punto, lui si è trasferito con lei in Svezia. I due sono stai insieme per ben 11 anni, ma nel 2019 si sono detti addio per sempre. Partecipavano insieme al noto programma TV di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle; lui gareggiava con Suor Cristina, e lei con Daniel Osvaldo, per il quale Oradei nutriva una profonda gelosia, tanto che arrivò a fare una scenata ti gelosia davanti a tutti. In effetti, alla fine della trasmissione, la Kinnunen ed Osvaldo hanno annunciato la loro relazione. Di recente, il danzatore ha ritrovato la felicità: nel 2024 è convolato a nozze con l'ex Miss Italia Manila Nazzaro. Ora, marito e moglie partecipano al nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, The Couple.

Instagram di Stefano Oradei

Il suo profilo Instagram ufficiale è @stefanooradei, dove è seguito da ben 60.900 follower. Sulla sua bio leggiamo: "Campione del mondo, ballerino e coreografo. Fondatore di @volaredance.it e @oradeiacademyroma, maestro di Ballando Con Le Stelle e radiofonico. Qui ritroviamo perlopiù post in cui balla, oppure in cui è in compagnia della sua amatissima consorte, Manila Nazzaro.