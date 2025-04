The Couple: Chi è Pierangelo Greco? Tutto sul Concorrente del Nuovo Reality Show di Canale5

News VIP

Conosciamo meglio uno dei concorrenti in gara del nuovo reality show di Canale 5, The Couple, il popolare make-up artist, Pierangelo Greco!

Scopriamo qualcosa in più su Pierangelo Greco, il make-up artist amatissimo sui social che fa parte del cast del nuovo reality show di Canale 5, The Couple!

Pierangelo Greco: Età, Instagram e Carriera del Concorrente di The Couple

Pierangelo Greco è nato a Lecce, in Puglia, il 18 marzo del 2001; quindi è del segno dei Pesci, ed ha 24 anni. Benché sia originario del sud Italia, ad oggi vive e lavora al nord, ossia a Milano, in Lombardia. Stiamo parlando di un noto influencer, ma soprattutto di un truccatore professionista. il suo profilo Instagram ufficiale, @pierangelogrecoo, vanta ben 182.000 follower, e qui mostra perlopiù le sue doti da make-up artist e la sua passione per il trucco, che ha da quando aveva 17 anni. Sulla sua bio leggiamo: "Sono un truccatore professionista, su questo canale parleremo di Make-up e Beauty".

The Couple: La vita sentimentale di Pierangelo Greco

Attualmente, dovrebbe essere single; in passato, però, ha avuto un'importante love story con Jasmine Carrisi. I due si sono conosciuti nel 2014, ai tempi del liceo; hanno iniziato a chattare su Instagram, poi hanno deciso di fidanzarsi. La loro relazione è naufragata dopo appena due mesi, poiché lui ha preso coscienza di essere omosessuale. Infatti, entrambi ci hanno tenuto a smentire le voci secondo cui la loro storia d'amore sia stata soltanto una farsa, dato che, quando si sono messi insieme, lui non aveva ancora capito quale fosse il suo vero orientamento sessuale.

Pierangelo Greco e l'amicizia con Jasmine Carrisi

Nonostante la loro love story sia giunta al capolinea, Greco e la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso sono rimasti in ottimi rapporti, anzi: sono diventati addirittura migliori amici. I due hanno smesso di essere una coppia, ma non hanno mai smesso di volersi bene e stimarsi, tanto che ad oggi stanno partecipando insieme al nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, The Couple, sperando che il feeling che caratterizza questa amicizia possa permettere loro di aggiudicarsi l'ingente montepremi finale, ossia 1 milione di euro.