The Couple: Chi è Manila Nazzaro? Età, marito, figli. Tutto sulla Concorrente del Reality Show di Canale5

Scopriamo qualcosa in più su Manila Nazzaro, l'ex Miss Italia che partecipa al nuovo reality show di Canale 5, The Couple!

Manila Nazzaro: Età ed Esordi della Concorrente di The Couple

Manila Nazzaro è nata a Foggia, in Puglia, il 10 ottobre del 1977; quindi, è del segno della Bilancia ed ha 47 anni, anche se tra qualche mese ne compirà 48. Dopo essersi diplomata presso l'Istituto Tecnico Notarangelo-Rosati della sua città natale, si è iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Chieti, in Abruzzo; tuttavia, non si è mai laureata, poiché nel mentre ha capito di voler intraprendere un altro tipo di carriera. Infatti, nel 1996 ha partecipato a Miss Italia, e poi ci ha riprovato nel 1999, quando ha trionfato. Inoltre, si è aggiudicata anche il titolo di Miss Cinema, ed è arrivata al secondo posto come Miss Eleganza. Così, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo: ha partecipato a diversi spot pubblicitari ed ha cominciato a studiare recitazione.

The Couple: La carriera di Manila Nazzaro

Tra il 2000 ed il 2003 ha preso parte a diversi spettacoli teatrali, tra cui Casa di bambola di Henrik Ibsen, mentre è divenuta la protagonista femminile de Il paradiso può attendere di Harry Segall. Nel 2005, invece, è stata scelta come presentatrice della TV interattiva Music Box Italia, ed in più è diventata la testimonial di Alitalia. Nel 2008 è tornata a calcare il palcoscenico, ma nel 2009 è approdata ufficialmente in televisione: è entrata a far parte del cast di Bellissima - Cabaret anticrisi, un programma del Bagaglino di Canale 5. Nello stesso anno ha condotto con Raffaello Tonon Miss Italia Channel, mentre gli anni successivi è stata prima l'inviata de La partita del cuore su Rai 1, poi di Mezzogiorno in famiglia su Rai 2; per questa trasmissione è poi divenuta la co-conduttrice con Massimiliano Ossini. Nel 2017 ha iniziato a condurre degli spazi radiofonici su Radio Zeta. Nel 2018 ha condotto Comò, programma di moda, cultura e territorio su Telenorba. Nel 2020 ha partecipato con il fidanzato dell'epoca, l'ex calciatore Lorenzo Amoruso, al docu-reality Temptation Island, mentre nel 2021 ha partecipato al reality show Grande Fratello Vip. Sempre nel 2021 è uscita la sua autobiografia, Cintura rosa di sopravvivenza. Mentre continua a lavorare in radio, quest'anno, insieme al marito Stefano Oradei, è entrata a far parte del cast del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi The Couple - Una vittoria per due.

Instagram e Vita Sentimentale di Manila Nazzaro

Dal 2005 al 2017 è stata sposata con un ex calciatore, Francesco Cozza, e dal loro matrimonio sono nati due figli maschi, Francesco e Nicolas. Dopodiché, ha intrapreso una relazione con un altro ex calciatore, Lorenzo Amoruso, con il quale non è finita bene. Nel 2024 è convolata a nozze con Stefano Oradei, ballerino ed ex professionista di Ballando con le Stelle, storica trasmissione di Rai 1. Nel 2014 ha annunciato di essere affetta da una malattia autoimmune, quella di Basedow-Graves. Il suo profilo Instagram ufficiale è @manilanazzaro, e ad oggi conta ben 498.000 follower.