The Couple: Chi è Irma Testa? Età, fidanzata, Lucia. Tutto sulla Concorrente del Reality Show di Canale5

Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara del nuovo reality show di Canale 5, The Couple, la campionessa di pugilato Irma Testa!

Irma Testa: Età e Segno della Concorrente di The Couple

Irma Testa è nata a Torre Annunziata, in Campania, il 28 dicembre del 1997; quindi, è del segno del Capricorno ed ha 27 anni, anche se quest'anno ne compirà 28. Aveva soltanto 12 anni quando ha iniziato a frequentare la palestra, dimostrando subito di essere portata per il pugilato. Così, anche grazie al supporto dell'istruttore Lucio Zurlo, a 15 anni ha cominciato a gareggiare proprio come pugile. Il suo soprannome sul ring è Butterfly, ossia "farfalla", per la sua agilità.

The Couple: La carriera di Irma Testa

Nonostante la sua giovane età, vanta già un curriculum degno di nota. Nel 2012 ha vinto il Campionato italiano juniores e si è aggiudicato la medaglia di bronzo al Campionato europeo junior EUBC; l'anno dopo, invece, è arrivata seconda ai Campionati dell'Unione Europea in Ungheria e al Campionato Mondiale in Bulgaria. Sempre in Bulgaria, nel 2014 ha vinto un'altra medaglia d'argento ai Campionati mondiali di pugilato dilettanti Youth 2014, e quella d'oro al European Women's Yoth Continental Championships. Inoltre, si è aggiudicata la medaglia d'argento ai Giochi olimpici giovanili di Nanchino 2014. Nel 2015 ha vinto sia la Queen's Women's Youth Cup e il Campionato Mondiale Giovanile Youth. Nel 2015 si è arruolata nella Polizia di Sato, entrando poi a far parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro. Nel 2016 si è qualificata alle Olimpiadi di Rio De Janeiro, e nel 2018 è diventata protagonista di un docufilm dal titolo Butterfly. Nel 2019 prima e nel 2023 poi è stata eletta campionessa europea nella categoria dei pesi piuma. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si è fermata alle semifinali, conquistando il bronzo, nel 2023 l'oro ai mondiali di Nuova Delhi, mentre alle Olimpiadi di Parigi 2024 viene eliminata al primo incontro.

Instagram e Vita Sentimentale di Irma Testa

Il suo profilo Instagram ufficiale è @iosonoirmatesta, che ad oggi conta circa 72.000 follower. Qui non c'è traccia di un partner, dunque al momento dovrebbe essere single. Nel 2021 ha fatto coming out, dichiarando pubblicamente di essere omosessuale, e sempre nel corso di questo anno ha scritto la prefazione di un romanzo per ragazzi dal titolo Non fate arrabbiare Petra. Nel 2025 si è lanciata nella sua prima esperienza televisiva, partecipando in coppia con sua sorella Lucia al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, The Couple.