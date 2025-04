The Couple: Chi è Giorgia Villa? Tutto sulla Concorrente del Nuovo Reality Show di Canale5

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Giorgia Villa, la ginnasta che partecipa al nuovo reality show di Canale 5, The Couple!

Giorgia Villa: Età e Segno della Concorrente di The Couple

Giorgia Villa è nata a Ponte San Pietro, in Lombardia, il 23 febbraio del 2003; quindi è del segno dei Pesci ed ha 22 anni. Stiamo parlando una sportiva, e per la precisione di una ginnasta: ha iniziato a coltivare questa sua grande passione per la ginnastica artistica sin dall'età di tre anni.

The Couple: La carriera di Giorgia Villa

Villa, all'età di 10 anni, è entrata a far parte della società sportiva di Brescia, la Brizia, cominciando così a formarsi per diventare una ginnasta professionista: questo è sempre stato il suo sogno nel cassetto. Nel 2017 ha subito un grave infortunio al tendine di Achille, ma l'anno successivo ha conquistato ben tre ori ed un argento alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, e l'anno dopo ancora anche grazie al suo contributo l'Italia si è aggiudicata la medaglia di bronzo ai Mondiali. Nel 2021, invece, è stata convocata per le Olimpiadi di Tokyo, però a causa di un altro infortunio qualche giorno prima di partire le ha impedito di partecipare. Tra il 2022 ed il 2023 ha fatto parte della squadra che si è aggiudicata l'oro e l'argento agli Europei, ed ha trionfato alla Coppa del Mondo del Cairo; tuttavia, il suo obiettivo erano le Olimpiadi di Parigi 2024. Qui, è diventata vice-campionessa.

Instagram e Vita Sentimentale di Giorgia Villa

Il suo profilo Instagram ufficiale è @giorgiavilla23, che al momento conta già ben 125.000 follower. D'altra parte, stiamo parlando certamente di un numero destinato a crescere rapidamente, visto che ad oggi è una delle concorrenti del nuovo reality show di Canale 5, The Couple, condotto da Ilary Blasi. La Villa è in coppia con la judoka Laura Maddaloni. Tuttavia, la ginnasta ha già avuto esperienze simili, visto che nel 2017 ha partecipato alla realizzazione della serie YouTube Fate, mentre nel 2020 ha recitato nello spot pubblicitario Tampax. Inoltre, nel 2024 l'abbiamo anche vista sfilare sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, sfoggiando un elegantissimo look firmato Giorgio Armani. Per quanto ne sappiamo, è single.