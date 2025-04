The Couple: Chi è Danilo Mileto? Età, fidanzata, Fabrizio. Tutto sul Concorrente del Reality Show di Canale5

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Danilo Mileto, il modello che partecipa al nuovo reality show di Canale 5, The Couple!

Danilo Mileto: Età e Segno del Concorrente di The Couple

Danilo Mileto è nato a Bari, in Puglia, il 12 aprile del 1992; quindi, è del segno dell'Ariete ed ha da poco compiuto 33 anni. Stando a quanto si legge online, è alto 1.90 m, e pesa 77 kg. I suoi genitori sono molto presenti nella sua vita, proprio come suo fratello, Fabrizio: appaiono tutti particolarmente uniti, legati da un sentimento forte e sincero. Ad oggi non è noto dove viva, mentre è noto che sia laureato in Economia e Commercio.

The Couple: La carriera di Danilo Mileto

Danilo lavora come modello. Sul suo profilo Instagram ufficiale, @danilomileto, dove conta quasi poco più di 9.000 follower, ci sono numerosi post inerenti al suo lavoro, e alle sue passioni, tra cui il calcio - ha giocato per qualche anno a livello professionale - ed i viaggi. Qui, invece, non c'è traccia di una partner. Ad oggi non sappiamo se il suo cuore sia impegnato oppure no, ma, per quanto si sa, non dovrebbe essere fidanzato.

Instagram e Vita Sentimentale di Danilo Mileto

Attualmente è uno dei concorrenti di The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Danilo è in coppia con il suo amato fratello minore, Fabrizio. Anche quest'ultimo è laureato in Economia e Commercio e sta cercando di affermarsi in quanto modello. Di certo, l'esperienza televisiva che stanno vivendo potrà aprirgli una porta nel mondo dello spettacolo.