The Couple: Chi è Brigitta Boccoli? Età, marito, figli. Tutto sulla Concorrente del Reality Show di Canale5

Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara del nuovo reality show di Canale 5, The Couple, la showgirl Brigitta Boccoli!

Brigitta Boccoli: Età ed Esordi della Concorrente di The Couple

Brigitta Boccoli è nata a Roma, nel Lazio, il 5 maggio del 1972; quindi è del segno del Toro ed ha 52 anni, anche se a breve ne compirà 53. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo negli Anni Ottanta, esordendo nel noto programma televisivo Domenica In. Tuttavia, il suo vero e proprio debutto sul grande schermo è avvenuto nel 1982, quando aveva soltanto 10 anni: ha recitato nel film horror Manhattan Baby di Lucio Fulci. Tra le altre pellicole in cui possiamo trovarla ci sono: La ragazza di lillà di Flavio Mogherini, Gli angeli di Borsellino di Rocco Cesareo e Olé di Carlo Vanzina. In TV, invece, ha recitato in qualche fiction, come: Cuori rubati e Don Matteo. Tuttavia, ha calcato anche il palcoscenico teatrale.

The Couple: La carriera di Brigitta Boccoli

Ad oggi è una delle concorrenti di The Couple, nuovo reality show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, e partecipa in coppia con sua sorella, Benedicta Boccoli. D'altra parte, non è la prima volta che partecipa ad un reality show, e non è la prima volta che vive un'avventura del genere con la consanguinea. Infatti, nel 2006 ha fatto parte del cast di Reality Circus. Qui ha conosciuto Stefano Nones Orfei, il figlio di Moira Orfei, con il quale è ben presto sbocciato l'amore. I due, dopo essersi sposati, hanno messo al mondo due figli: nel 2008 è nato Manfredi e nel 2019 Brando. Nel 1989, invece, Brigitta è stata in gara al Festival di Sanremo, dove ha cantato insieme a Benedicta Stella, singolo scritto da Jovanotti.

Instagram e Vita Sentimentale di Brigitta Boccoli

Il suo profilo Instagram ufficiale è @brillaboccoli, e al momento conta più di 30.000 follower. Qui, la maggior parte dei post che pubblica sono dedicati alla sua famiglia e alla sua grande passione, il circo. Infatti, da quando ha conosciuto Stefano Nones Orfei, ha deciso di abbracciare questa realtà che per lei era del tutto nuova, e che ormai è diventata la sua vita. Non a caso, la Boccoli ha dichiarato che, nel caso in cui riuscisse ad accaparrarsi il montepremi finale di The Couple di 1 milione, il suo sogno sarebbe utilizzare la sua parte per poter riaprire il Circo della defunta suocera, Moira Orfei.