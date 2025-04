The Couple: Chi è Benedicta Boccoli? Età, marito, figli. Tutto sulla Concorrente del Reality Show di Canale5

News VIP

Scopriamo qualcosa in più sull'attrice Benedicta Boccoli, una delle concorrenti in gara del nuovo reality show di Canale 5, The Couple!

Benedicta Boccoli: Età ed Esordi della Concorrente di The Couple

Benedicta Boccoli è nata a Milano, in Lombardia, l'11 novembre del 1966; quindi è del segno dello Scorpione ed ha 58 anni, anche se quest'anno ne compirà 59. Ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo in tenera età. Negli Anni Novanta ha esordito a teatro, ambiente in cui ha ottenuto diversi ed importanti riconoscimenti: il grande attore e regista Giorgio Albertazzi l'ha persino definita "l'artistissima", mentre Il Giornale ha scritto di lei: "Una dea vaporosa e lunare".

The Couple: La carriera di Benedicta Boccoli

La ritroviamo in diversi film, tra cui: Gli angeli di Borsellino di Rocco Cesareo, Valzer di Salvatore Maira, Colpevole di Gianni Leacche. La ritroviamo anche in due cortometraggi che ha scritto e diretto lei, ossia La confessione e Come un fiore. Sul piccolo schermo è apparsa in qualche fiction, come Incantesimo e Il paradiso delle signore. D'altra parte, ha partecipato anche a molti programmi televisivi, come Pronto, chi gioca?, Domenica In, Unomattina, Reality Circus. Attualmente, invece, è una concorrente di The Couple, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.La Boccoli sta partecipando a The Couple per provare a mettere le mani sull'incredibile montepremi in palio, 1 milione, insieme a sua sorella Brigitta. Le due, tra l'altro, hanno già vissuto un'esperienza televisiva insieme degna di nota: nel 1989 sono salite sul palco dell'Ariston per gareggiare al Festival di Sanremo con una canzone scritta da Jovanotti dal titolo Stella.

Instagram e Vita Sentimentale di Benedicta Boccoli

Il suo profilo Instagram ufficiale è @benedicta.boccoli, che ad oggi conta più di 19.000 follower. Sulla sua bio leggiamo: "Attrice. Ogni lunedì su Il Fatto Quotidiano con la mia rubrica Cosa resterà". Infatti, la Boccoli scrive su questo giornale come se fosse un'adolescente degli Anni Ottanta e Novanta. Sappiamo che è sentimentalmente impegnata: il suo cuore è occupato dal 1998, dunque da ben 27 anni, quando conobbe un collega, ossia l'attore Maurizio Micheli. Quest'ultimo ha un figlio, Guido, nato dalla suo precedente matrimonio con l'attrice Daniela Nobili, mentre non ha avuto figli con la Boccoli.