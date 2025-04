The Couple: Chi è Andrea Tabanelli? Età, Fidanzata, Instagram. Tutto sulla Concorrente del Reality Show di Canale5

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su uno dei concorrenti in gara del nuovo reality show di Canale 5, The Couple, l'ex calciatore, Andrea Tabanelli!

Andrea Tabanelli: Età e Altezza del Concorrente di The Couple

Andrea Tabanelli è nato a Ravenna, in Emilia-Romagna, il 2 febbraio del 1990; quindi è del segno dell'Acquario ed ha 35 anni. Inoltre, è anche noto che sia un ragazzo dal fisico scolpito, e piuttosto alto: la sua altezza è di 1 metro e 92 centimetri. Dopotutto, stiamo parlando di un ex sportivo.

The Couple: La carriera di Andrea Tabanelli

Da sempre appassionato di calcio, Tabanelli ha ben presto intrapreso la carriera da calciatore. Ha debuttato nel Cesena nel 2010, ma ha giocato in diversi club, come la Bellaria Igea Marina e la Giacomese, per poi essere inserito prima nella rosa del Cesena e poi in quella del Cagliari. Dopodiché, ha giocato anche per il Pisa, per la Lega Pro, per il Padova, il Lecce, il Frosinone, il Pescara, il Ravenna. Ad oggi, Tabanelli "ha appeso gli scarpini al chiodo". Infatti, non gioca più a calcio come professionista, ma si dedica anima e corpo allo stabilimento balneare di famiglia e soprattutto ad un'altra sua grande passione, ossia alla musica, lavorando come dj.

Instagram e Vita Sentimentale di Andrea Tabanelli

Tabanelli è sentimentalmente impegnato: il suo cuore batte soltanto per la sua fidanzata, una bella giovane di nome Beatrice Soli. Possiamo vedere delle foto di quest'ultima sul profilo Instagram ufficiale del dj, ossia @taba90, dove al momento conta più di 35.000 follower. Di certo, questo numero è destinato a crescere, visto che è uno dei concorrenti di The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Tabanelli partecipa al programma in coppia con Antonino Spinalbese, hair-stylist celebre per la relazione amorosa che ha avuto con la showgirl e conduttrice argentina Belen Rodriguez.