Temptation Island, Tony Renda sulla rottura con Jenny Guardiano: "Non è definitiva, è solo una crisi"

News VIP

Jenny Guardiano, ex protagonista di Temptation Island, aveva annunciato la fine della storia con Tony Renda. Il dj, tuttavia, è intervenuto per replicare, smentendo che si tratti di un addio definitivo.

Tony Renda ha rotto il silenzio sulla fine della storia con Jenny Guardiano, con cui aveva partecipato all'edizione estiva di Temptation Island. Dopo la conferma dei rumors sulla loro rottura da parte di Jenny, il dj è intervenuto a chiarire alcuni aspetti sulla fine del rapporto con l'ex fidanzata.

Temptation Island, Tony Renda interviene sulla fine della storia con Jenny Guardiano

Dopo settimane di rumors sulla fine della storia tra Jenny Guardiano e Tony Renda, la prima era intervenuta sui social confermando non solo la veridicità delle voci, ma anche i motivi che l'avevano spinta a chiudere con il compagno. La coppia aveva preso parte all'edizione estiva di Temptation Island, perché Jenny aveva scoperto di diversi messaggi di Tony con altre ragazze e il suo atteggiamento da impenitente donnaiolo l'aveva portata a perdere fiducia in lui. Nonostante durante il percorso in Sardegna il dj non abbia avuto un comportamento impeccabile, i due avevano deciso di darsi una seconda possibilità e Tony aveva promesso di "mandare in pensione" il suo Mr Hyde, l'alter ego fedifrago con cui tradiva Jenny.

Purtroppo, a distanza di pochi mesi dal loro ritorno di fiamma, Jenny ha confermato la rottura definitiva con Tony Renda: dietro questa decisione si cela la scoperta degli ennesimi tradimenti da parte del fidanzato. "Ho scoperto dei tradimenti di Tony, grazie a diverse segnalazioni. Per me è qualcosa che nessuna donna dovrebbe mai tollerare" ha scritto sui social l'ex volto di Temptation Island, lasciando intendere che si tratti - almeno da parte sua - di una decisione definitiva.

Tuttavia, dopo giorni dalla conferma che tra Jenny Guardiano e Tony Renda sia tutto finito, è intervenuto a rompere il silenzio anche Tony. Il dj ha deciso di dire la sua sulla fine della storia con Jenny, dopo che per giorni aveva preferito mantenere il riserbo su quanto accaduto con l'ex fidanzata. Con una storia sui social, Tony ha deciso di svelare alcuni retroscena sulla rottura con Jenny e dal suo profilo Instagram ha chiarito che si tratta solo di una crisi.

Temptation Island, Tony Renda sulla rottura con Jenny Guardiano: "Non è definitiva"

Tony Renda ha deciso di rompere il silenzio sulla fine della storia d'amore con Jenny Guardiano, pubblicando sul suo account Instagram una storia nella quale chiariva che la rottura non era definitiva, ma che lui e l'ex fidanzata stanno vivendo un periodo complicato. In occasione degli auguri ai suoi followers, Tony ha motivato la sua assenza sui social, imputandole al suo lavoro, e ha poi rivelato che "è un momento particolare" e lui e Jenny stanno vivendo "un periodo complicato".

Il dj si è detto dispiaciuto di quanto sta accadendo con la storica fidanzata, perché insieme hanno vissuto diversi momenti che, a suo dire, porterà sempre nel cuore. Tony si è augurato di poter sistemare la situazione, ma che al momento lui e Jenny non sono in buoni rapporti:

"Spero che le cose possano aggiustarsi, ma per ora la situazione è questa."

Tony ha poi anticipato alcune critiche che i followers potrebbero rivolgergli, visto che non fa altro che pensare al suo lavoro, avendo annunciato l'uscita del suo singolo su Hit Mania 2025, ma ci ha tenuto a precisare che si tratta di una parte importante della sua vita e che è anche grazie a ciò che fa che riesce ad andare avanti. Il dj non si è però pronunciato sulle accuse lanciategli dall'ex fidanzata: Jenny Guardiano infatti ha confermato che la fine della loro storia è dipesa dalla scoperta di nuovi tradimenti di Tony, anche se Renda non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito.

Scopri le ultime news su Temptation Island