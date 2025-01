Temptation Island, Tony Renda nega di aver tradito Jenny Guardiano, poi ammette: "La amo così tanto, ma..."

News VIP

Dopo la fine della relazione con Jenny Guardiano, l'ex protagonista di Temptation Island Tony Renda ha smentito le voci di un tradimento e ha dichiarato se tornerà con lei o proverà a riconquistarla.

Jenny Guardiano e Tony Renda sono stati tra i protagonisti dell'edizione estiva di Temptation Island: la coppia aveva deciso di partecipare al docu-reality di Canale 5 a causa del comportamento da donnaiolo del dj e delle continue segnalazioni che erano giunte a Jenny. Nonostante anche nel programma condotto da Filippo Bisciglia l'atteggiamento di Tony avesse lasciato molto a desiderare, Jenny Guardiano aveva deciso di dargli una seconda possibilità. Tuttavia, poche settimane fa, in seguito alla scoperta di nuovi tradimenti a suo danno, Jenny ha deciso di troncare la relazione con Tony. Il dj ha però negato le accuse di tradimento e ha dichiarato che sebbene senta di amarla ancora, desidera lasciarla andare.

Temptation Island, Tony Renda nega di aver tradito Jenny Guardiano

La fine della storia tra Jenny Guardiano e Tony Renda è arrivata, dopo settimane di rumors di crisi tra loro, a metà dicembre: l'estetista aveva appena perso il padre, venuto a mancare dopo una lunga malattia. A distanza di pochi giorni dall'annuncio che il genitore non ce l'aveva fatta, Jenny ha confessato che tra lei e Tony era tutto finito. Se inizialmente non aveva voluto approfondire le motivazioni che l'avevano spinta a chiudere la storia con il dj, in seguito, aveva svelato di aver ricevuto diverse segnalazioni, con tanto di prove, di nuovi tradimenti da parte dell'ex fidanzato.

"Nessuna donna dovrebbe sopportare tutto ciò" ha dichiarato in una storia su Instagram Jenny, confermando così che la decisione di troncare per sempre con Tony dipendeva dalla mancanza di rispetto del dj e dalla sua totale noncuranza per lei e i suoi sentimenti. Solo poche settimane prima il dj aveva commentato che intendeva mettere la testa a posto e costruire una famiglia con Jenny Guardiano, ma la situazione ha preso una piega del tutto diversa.

A distanza di qualche settimana dall'annuncio della fine della loro storia, però, Tony è tornato a parlare sui social e ha smentito categoricamente di aver tradito Jenny Guardiano: "Non ci sono prove, se non quelle fornite dall’intelligenza artificiale […] Se in una chat invito una ragazza a ballare e il mio lavoro è considerato un tradimento allora sì, lo ammetto, sono un traditore seriale[…] Ho soltanto amiche che mi vogliono bene e si preoccupano per me".

Temptation Island, Tony Renda dichiara di amare Jenny Guardiano, ma aggiunge: "Voglio lasciarla libera"

Tony Renda non sembra, inoltre, essersi rassegnato alla fine della sua relazione con Jenny Guardiano e rispondendo alle domande dei suoi followers ha dichiarato di amare ancora molto la sua ex, ma che è consapevole anche di non essere la persona giusta per lei. Il dj ha aggiunto che "amare una persona significa anche amare la sua libertà" e che dato che anche la ragazza era maturata grazie all'esperienza di Temptation Island era giusto che andasse avanti per la sua strada, lasciando la sua zona comfort.

Tuttavia, nonostante la dichiarazione d'amore iniziale, Tony Renda non ha mancato anche di lanciare una frecciatina alla sua ex. A chi gli chiedeva se anche in futuro avrebbe potuto fidanzarsi con una ragazza molto più piccola di lui (c'è una notevole differenza d'età con Jenny), il dj non ha mancato di lanciare una stoccata.

E, in una storia Instagram ha dichiarato che "è un errore che non commetterò mai più", aggiungendo poi che alla base di una relazione dovrebbe esserci la fiducia:

"L'amore è un impegno reciproco a prendersi cura l'uno dell'altro. Ah dimenticavo, è soprattutto fiducia!"

