Temptation Island, Tony Renda a ruota libera su Jenny Guardiano e i protagonisti del parterre over di Uomini e Donne

L'ex discusso volto di Temptation Island, Tony Renda, rompe il silenzio su Jenny Guardiano e svela il suo pensiero su alcuni protagonisti dell'attuale edizione del parterre over di Uomini e Donne.

Tony Renda è stato uno dei protagonisti più chiacchierati delle ultime edizioni di Temptation Island. Intervistato dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, il deejay si è raccontato senza filtri: dalla sua esperienza nel villaggio delle tentazioni, al rapporto con Jenny Guardiano fino alla sua nuova veste di "presentatore" delle sfilate del parterre over.

Le confessioni di Tony Renda

Tony Renda ha rilasciato una lunga intervista al settimanale ufficiale di Uomini e Donne in cui ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo la partecipazione a Temptation Island insieme a Jenny Guardiano. Per chi non lo sapesse, la coppia aveva deciso di mettere alla prova la loro storia perché lei aveva scoperto diversi messaggi di lui con altre ragazze che l'avevano portata a perdere la fiducia. Ad oggi le cose, però, sembrano essere migliorate:

Il suo supporto per me è fondamentale, mi sprona sempre ad essere me stesso. Ad oggi le cose tra noi sono cambiate in positivo. Non sono più vittima dell'intelligenza artificiale e questo ha giovato molto! Stiamo pensando di costruirci un futuro migliore, e poi chissà, magari un giorno ci concentreremo a creare una nostra famiglia. Stiamo pensando di trasferirci a Roma.

Dopo la partecipazione a Temptation Island, il docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, Tony è stato chiamato da Maria De Filippi per presentare le sfilate del parterre over di Uomini e Donne. A proposito delle dame e i cavalieri del dating show, il deejay siciliano ha confessato:

Barbara spesso fa degli appunti sulle mie presentazioni, per fortuna sono una persona autoironica. Barbara è molto precisa (non avrebbe potuto non lamentarsi). Detto ciò non mi ha dato fastidio. Chi trovo particolarmente simpatico del parterre? Fabio. Lui mi sta molto simpatico perché mi ricorda il mio modo di vivere la vita con leggerezza.

Jenny e Tony ai ferri corti

Le dichiarazioni rilasciate da Tony Renda al magazine di Uomini e Donne hanno spiazzato un pò tutti visto che Jenny Guardiano ha annunciato sui social di essersi lasciata solo pochi giorni fa. L'ex protagonista di Temptation Island era intervenuta premettendo di non voler esporsi troppo, dato il delicato momento che stava vivendo dopo la perdita del padre, ma che era giusto confermare che la sua storia d'amore con Tony era finita.

Non solo. Jenny aveva anche rivelato che Tony non era assolutamente cambiato rispetto al periodo precedente alla partecipazione al docu-reality delle tentazioni, lasciando intendere che aveva scoperto tradimenti e infedeltà da parte del fidanzato. Quale sarà la verità? Cosa sarà realmente successo tra i due?

