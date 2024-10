Temptation Island, tentatore dell'ultima edizione sul rapporto con un'ex fidanzata del programma: "È finita"

News VIP

Il tentatore dell'ultima edizione di Temptation Island, Jakub Bakkour, vuota il sacco e rivela come stanno realmente le cose tra lui e Gaia Vimercati.

La nuova puntata di Temptation Island andrà in onda martedì 14 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, l'ex tentatore Jakub Bakkour ha annunciato sui social la fine della sua frequentazione con una delle fidanzate della passata edizione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5, ovvero Gaia Vimercati.

Nessun lieto fine per Gaia e Jakub: l'annuncio della rottura sui social

È ufficialmente finita la relazione tra Jakub Bakkour e Gaia Vimercati. Ad annunciarlo è stato il tentatore dell'ultima edizione estiva di Temptation Island che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi followers su Instagram, ha chiarito una volta per tutte la sua posizione nei confronti dell'ex fidanzata di Luca Bad e svelato come stanno realmente le cose oggi tra di loro:

Saró molto conciso e diretto. Tra me e Gaia si è interrotta per vari motivi la nostra frequentazione. Siamo persone adulte e mature che si sono volute bene e si vogliono bene, non c’è alcun sentimento negativo verso di lei anzi profondo rispetto e ammirazione. Il nostro rapporto umano non verrà interrotto ma ad oggi Jakub è Jakub. Grazie per l’affetto che avete mandato in questi mesi, ci e mi avete messo tanto entusiasmo ed energia… siete stati parte anche voi del nostro percorso e vi ringrazio dal profondo del cuore! Le cose mutano, si evolvono e va bene così. Sono grato di tutto quello che ho sperimentato e vissuto fino ad oggi nel bene e nel male. Grazie a voi, Grazie a lei , ma soprattutto Grazie a me stesso.

Il percorso di Gaia a Temptation Island

Jakub Bakkour e Gaia Vimercati sono stati tra i protagonisti dell'ultima fortunata edizione di Temptation Island. Per chi non lo sapesse, la ragazza aveva deciso di partecipare al docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia per mettere alla prova la sua storia d'amore con Luca Bad. Il comportamento assunto dal fidanzato, però, aveva spiazzato la ragazza, che si era avvicinata di conseguenza al tentatore. Nonostante la decisione di lasciare insieme il falò di confronto, le cose fuori non sono migliorate, anzi i due hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione. Gaia ha poi deciso di iniziare una conoscenza con Jakub ma, visto il recente annuncio di lui, le cose non sono andate bene neanche questa volta.

