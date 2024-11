Temptation Island, scontro sui social tra Sofia Costantini, Alfred Ekhator e Anna Acciardi

News VIP

All'ultima edizione di Temptation Island hanno preso parte Anna Acciardi e Alfred Ekhator, che hanno lasciato il docu-reality da single, dopo che Alfred aveva ceduto alle avanches di Sofia Costantini. A distanza di mesi, non si placano gli scontri sui social tra i tre.

Alfred Ekhator, Anna Acciardi e Sofia Costantini sono stati tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island: i primi due erano entrati nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia perché, dopo diversi tradimenti da parte di Alfred, Anna sentiva di non avere più alcuna fiducia nel fidanzato. Fiducia che non si è ripristinata, visto che Alfred ha poi ceduto alle avanches di Sofia nei ventuno giorni di percorso in Sardegna. Dopo un acceso falò di confronto, Anna ha deciso di chiudere e Alfred ha intrapreso una fugace storia con Sofia. Tuttavia, dopo poche settimane, l'ex tentatrice e Alfred hanno chiuso la loro frequentazione in maniera molto brusca. Da lì, non sono mancate frecciatine sui social e accuse varie e anche a distanza di qualche mese dalla fine della trasmissione si è verificato un nuovo scontro social tra i tre.

Temptation Island, scontro social tra Alfred, Anna e Sofia

La storia tra Alfred e Sofia si è conclusa in maniera molto burrascosa, tra accuse di viaggi prenotati - che si sono poi rivelati falsi - e bugie reciproche e i due ex protagonisti del docu-reality di Canale 5 si sono lanciati diverse frecciatine sui scial. Di recente, Sofia ha rilasciato un'intervista in cui ha deciso di togliersi diversi sassolini dalle scarpe e rispondere alle accuse di Alfred. Quest'ultimo, infatti, dopo aver rivelato la verità sui famosi viaggi di coppia che la tentatrice avrebbe prenotato anche a nome suo, aveva lasciato intendere che tra le ragioni che l'avevano spinto a chiudere con Sofia ci fosse anche il suo vero lavoro.

L'ex tentatrice si è presentata come studentessa di veterinaria e modella, ma sembra che dietro ci sia molto altro. Sofia ha deciso di rispondere e smentire tutto ciò che Alfred avrebbe detto su di lei. Le sue parole hanno innescato una risposta in Ekhator che ha pubblicato un lungo post su Instagram nel quale ha invitato i followers a non chiedere più nulla su Sofia e ha poi voluto aggiungere che da settimane subisce accuse e minacce da parte di una persona che l'avrebbe messo in condizione di "non poter più parlare". Alfred ha lasciato intendere che la persona in questione fosse proprio Sofia, accusata di concedere interviste ovunque, "finendo in prima pagina per parlare di sé e della sua vita, utilizzando continuamente la mia immagine e il mio nome per rafforzare il proprio personaggio pubblico".

Alfred ha proseguito dicendo che, visto quanto sta succedendo, ha preso provvedimenti, perché vorrebbe raccontare la sua versione dei fatti. L'ex protagonista ha continuato dicendo che ha deciso di girare le conversazioni a Deianira Marzano, nota esperta di gossip della rete. Marzano si era già esposta per sostenere Alfred, confermando che Sofia aveva cercato di far parlare di lei e di Ekhator per hype. Alfred è arrivato a lanciare anche un'accusa di razzismo nei confronti dell'x tentatrice, che avrebbe dichiarato che "non aveva i soldi per pagare l'hotel". Infine, ha concluso dicendo:

"Tuttavia, non voglio soffermarmi su questo punto, perché ciò che conta è che sono una persona che lavora dignitosamente in fabbrica, e ne sono fiero. Continuo a farlo con orgoglio, consapevole di chi sono e di ciò che valgo, con o senza errori."

Temptation Island, volano stracci tra i tre ex protagonisti del reality

Il post ha ricevuto il like anche di Anna Acciardi e questo ha generato verso di lei diverse critiche e attacchi degli haters, spingendo così l'ex protagonista di Temptation Island a replicare con diverse stories su Instagram. Dal suo profilo, Anna ha dichiarato che la fine della storia con Alfred l'ha molto cambiata, portandola a non fidarsi di nessuno e che non vuole essere più etichettata come "la ragazza senza dignità", perché solo chi ha vissuto la sua stessa sofferenza può comprenderla.

Anna ha voluto anche giustificare il suo like alle parole di Alfred, dichiarando che se fosse stata un ragazzo allora "sarebbe stato considerato l'uomo dell'anno", mentre dato che è donna, allora, viene accusata di aver sbagliato e insultata. L'ex protagonista ha proseguito il suo sfogo, difendendo Alfred - ma chiarendo che non è intenzionata a tornarci insieme - e affermando che non è giusto che una persona riceva minacce e insulti e che l'odio non deve essere mai giustificato.

Alfred è a sua volta intervenuto a favore di Anna e l'ennesimo post ha portato anche Sofia a replicare con un lungo sfogo sui social. Nella sua replica, l'ex tentatrice ha deciso di replicare a tutto ciò che Alfred ha detto su di lei e che non ha intenzione di "farsi ricoprire dalla sua m**** parandoti il cu** in tutte le maniere possibili per farti evitare di indebitarti con avvocati continui" e ha poi aggiunto che si rivolgerà presto al suo avvocato e "non avrà pietà". Sofia ha poi definito Alfred un pagliaccio, svelando altri retroscena della loro frequentazione:

"Quell’altro che è appena uscito dal programma ha contattato subito il manager che seguiva me dicendogli che voleva entrare in agenzia e come potevo fare.pensate un po’ che il mio manager aveva chiesto cinque foto e questo gli ho inviato e 40 per essere sicuro di essere preso."

