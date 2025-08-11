Temptation Island, scambio di frecciatine tra Anna Acciardi e Marta Capuozzo, nuova fiamma di Alfred Ekhator

News VIP

Tra Marta Capuozzo, attuale fidanzata di Alfred Ekhator, e Anna Acciardi c'è stato un forte scambio di frecciatine. Ecco cosa è successo tra l'ex protagonista di Temptation Island e l'influencer.

Anna Acciardi e Alfred Ekhator sono stati tra i protagonisti della precedente edizione di Temptation Island: il loro percorso si è concluso con una rottura molto turbolenta, i cui strascichi si avvertono anche ora che Alfred è uscito allo scoperto con una nuova fiamma, Marta Capuozzo. Tra quest'ultima e Anna Acciardi c'è stato un furioso scambio di frecciatine sui social che non è passato inosservato.

Temptation Island, scambio di frecciatine tra Anna Acciardi e Marta Capuozzo

Dopo la fine del flirt con Sofia Costantini, ex tentatrice di Temptation Island, tra Alfred Ekhator e Anna Acciardi non c'è stato alcun ritorno di fiamma, ma al contrario l'ex protagonista del docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ha voltato pagina e ha ritrovato l'amore accanto a Marta Capuozzo, uscendo allo scoperto con lei qualche settimana fa. L'influencer è molto attiva sui social e di recente è stata protagonista di un acceso scambio di frecciatine con Anna Acciardi.

Quest'ultima, infatti, nonostante sia trascorso più di un anno dalla fine della relazione con Alfred, in diverse occasioni è tornata a parlare dell'ex fidanzato e ha anche commentato ironicamente la sua nuova relazione con Marta Capuozzo. A quanto sembra, l'antipatia tra le due ragazze si sarebbe palesata nel corso di una diretta Instagram in cui era presente anche Alfred Ekhator, come rivelato da Lorenzo Pugnaloni, che ha riportato una segnalazione su uno scambio piuttosto acceso di frecciatine tra Marta Capuozzo e Anna Acciardi.

Un utente ha scritto a Lorenzo Pugnaloni, rivelando che "durante una diretta la fidanzato di Alfred ha esagerato con le parole contro Anna, dicendo che ra un armadio, una balena, che Alfred è stato con un camion di ragazza, che nessuno l'avrebbe mai toccata". La segnalazione è proseguita con la rivelazione che anche Alfred non avrebbe apprezzato le parole dell'attuale fidanzata e avrebbe interrotto la diretta improvvisamente, ricevendo diversi insulti e critiche per il comportamento della fidanzata.

Temptation Island, cos'è successo tra Anna Acciardi e Marta Capuozzo?

La segnalazione di Lorenzo Pugnaloni è stata poi riportata sui social anche da Anna Acciardi, che ha replicato alle parole offensive di Marta Capuozzo accusandola di bodyshaming e invitando brand e pagine social a segnalare comportamenti del genere:

"E ci stupiamo? Che figura di m***a. Segnalate i profili e che ogni brand, o serata, si dissoci da ciò. Altrimenti è complice di body shaming"

In altre stories, in occasione anche della notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti, Anna Acciardi ha postato un altro messaggio, lanciando una nuova stoccata a Marta Capuozzo e all'ex fidanzato, ricordando che "Il body shaming è una forma di bullismo che si concentra sull’aspetto fisico di una persona, prendendo di mira peso, altezza, forma del corpo o altre caratteristiche fisiche. Può avere gravi conseguenze sulla salute mentale e fisica delle persone, portando a bassa autostima, ansia, depressione, disturbi alimentari…". L'ex protagonista di Temptation Island non si è poi trattenuta dal lanciare un'ultima frecciatina e ringraziando chi invece ha deciso di difenderla:

"A quanto pare durante la notte di San Lorenzo, non sono cadute solo stelle ma anche la vostra dignità (Non che ce ne fosse tanta). Grazie a chi mi ha difesa"

