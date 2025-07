Temptation Island, Rosario Guglielmi rompe gli schermi del reality: è un nuovo prototipo di fidanzato

News VIP

Rosario Guglielmi è uno dei protagonisti di Temptation Island, ma qualcosa in lui lo rende molto diversi dai prototipi di maschietti alfa che siamo abituati a incontrare. Ecco perché!

Siamo talmente abituati a vedere in tv prototipi di aspiranti maschi alfa, che ci emozioniamo con poco e gridiamo alla novità non appena la vediamo. Questo è quello che è successo con il trono di Uomini e Donne di Gianmarco Steri, che nonostante le premesse come corteggiatore non è riuscito a darci la soddisfazione di vedere un tronista diverso dal solito. Forse, un'aria di novità, tuttavia, la sta portando il reality da cui meno ci saremmo mai aspettate un cambiamento: Temptation Island. Il programma Fascino, infatti, ha radunato nel cast di quest'anno un nutrito gruppo di individui maschili su cui ci sarebbe molto da dire (un terrapiattista, tanto per dirne uno). Ma nel marasma di fidanzati irrispettosi e per nulla disposti a mettersi in discussione, è presente anche uno che sta sovvertendo gli schemi del programma. Stiamo parlando di Rosario Guglielmi.

Temptation Island, Rosario Guglielmi è un nuovo prototipo di fidanzato

Partiamo da un dato oggettivo: Rosario Guglielmi è sicuramente uno dei più affascinanti, se non l'unico, del gruppo dei fidanzati di questa edizione del reality di Canale 5. Giunto nel programma insieme all'altrettanto avvenente Lucia Ilardo, Rosario si è subito distinto per un comportamento nettamente differente da quello degli altri colleghi di avventura. Innanzitutto, la motivazione che ha spinto lui e Lucia a prendere parte alla trasmissione non riguarda né tradimenti del passato, presente o futuro, né c'è da parte di entrambi un desiderio di ferire o umiliare l'altro, mettendo in piazza i più beceri comportamenti.

Già solo per questo, i due rappresentano un caso isolato nel reality delle tentazioni: hanno deciso di mettersi in gioco perché la loro relazione a distanza non sembra bastare più a Lucia, mentre per Rosario c'è un atroce dubbio che una convivenza, in una fase della loro storia così delicata potrebbe risultare deleteria e obbligarlo ad abbandonare i suoi spazi.

Un altro punto a suo favore, dunque: Rosario non è un uomo possessivo, che desidera che la relazione tra lui e Lucia occupi il 90% delle loro vite, ma che ne sia certo una parte importante. Senza dimenticarsi, però, di avere una propria vita, indipendente e separata dalla loro love story. E ha anche il coraggio di ammettere di desiderare i propri spazi, senza però dover condire la narrazione con bugie o scuse create ad arte. Nel corso di queste prime puntate, inoltre, Rosario si è più volte interrogato sui propri sentimenti nei confronti di Lucia, mettendosi in discussione e provando a comprendere cosa lo spinga a desiderare di mantenere la sua privacy così gelosamente.

Temptation Island, Rosario Guglielmi sovverte gli schemi del reality: sarà solo fuffa?

Inoltre, nel corso della puntata andata in onda ieri sera, giovedì 24 luglio, è stato l'unico a sottolineare a Simone che, forse, il falò di confronto la sua fidanzata Sonia lo ha chiesto perché lo ha visto baciarsi con la single Rebecca. Sonia dovrebbe chiedere il falò anche solo perché è un terrapiattista, però, questo è un altro discorso.

Rosario sta lentamente sovvertendo anche le regole del reality perché con la sua gentilezza, d'animo e nei modi, sta dimostrando che forse c'è ancora una speranza nel vedere qualcuno (un uomo) soprattutto, ammettere di avere dei dubbi in una relazione, ma scegliere - ed è il minimo ribadiamolo - anche di non umiliare la sua compagna, sminuendola o tradendola. Con la sua gentilezza e la sua maturità emotiva, Rosario ha lentamente fatto breccia nel cuore delle fan, entusiaste che oltre a essere un ragazzo affascinante si stia dimostrando molto di più.

Scopri le ultime news su Temptation Island