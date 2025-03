Temptation Island, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza protagnisti della prossima edizione? Parla l'ex dama

News VIP

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne e sembra che, dopo l'esperienza nel dating show, potrebbero entrare nel cast della prossima edizione di Temptation Island, il docu-reality sui sentimenti, campione di share delle estati di Canale 5. Ecco cosa ha dichiarato l'ex dama in proposito.

Temptation Island, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza nella prossima edizione?

La dama e il cavaliere del trono over hanno vissuto una conoscenza turbolenta nel dating show: Alessandro Vicinanza vi ha fatto ritorno dopo la fine della storia d'amore con Ida Platano e ha intrapreso una frequentazione con Roberta Di Padua. Tuttavia, inizialmente, il cavaliere non sembrava propenso a concedere l'esclusività alla dama, tanto che per un periodo Roberta ha preferito abbandonare il programma tv. Al suo ritorno, tuttavia, Vicinanza ha nuovamente cercato di corteggiarla e dopo alcune settimane i due hanno lasciato insieme la trasmissione.

A distanza di oltre un anno dal loro addio a Uomini e Donne la loro relazione prosegue a gonfie vele, nonostante voci continue di crisi, poi sempre smentite dai diretti interessati. A Nuovo TV, l'ex dama del parterre over di Maria De Filippi ha infatti sottolineato come spesso l'assenza dai social spinga i fan a credere ai rumors di una crisi tra lei e il compagno: "Se non pubblichiamo foto per qualche giorno, tutti a dire che ci siamo lasciati".

La coppia ha già festeggiato il primo anno insieme da fidanzati, ma non sono ancora pronti a parlare di convivenza, sebbene trascorrano diversi giorni della settimana l'uno a casa dell'altro: "La possibilità di stare spesso insieme ci permette di conoscerci sempre meglio. Anche se io vivo a Cassino e lui a Salerno, dove siamo impegnati con i nostri rispettivi lavori, il nostro non si piò definire un amore a distanza. Ci separa un'ora di macchina e al massimo stiamo due giorni a settimana senza vederci, praticamente è come se stessimo già vivendo insieme".

Temptation Island, Roberta Di Padua svela se lei e Alessandro Vicinanza parteciperanno al docu-reality

L'ex dama ha anche risposto ad alcune voci che rivelerebbero la loro partecipazione alla prossima edizione di Temptation Island. Tuttavia, Roberta Di Padua ha voluto specificare che, al momento, si tratta solo di rumors e che non c'è alcuna possibilità concreta di vederli nel docu-reality delle tentazioni che tornerà in onda nell'estate del 2025.

Roberta Di Padua ha anche raccontato che il compagno Alessandro prenderebbe parte volentieri alla trasmissione, mentre lei, complice l'eccessiva gelosia, non ha lo stesso desiderio di mettere alla prova la relazione: "Alessandro parteciperebbe volentieri al programma, mentre io preferirei di no. Mi conosco e so di essere molto gelosa, per cui sarebbe molto difficile tenermi a bada. Quando mi parte la vena, non mi rendo conto di dove sono, come si è visto anche negli anni scorsi quando ero a Uomini e Donne".

Infine, ha svelato che lei e il compagno avrebbero il desiderio di allargare la loro famiglia e che non hanno rinunciato all'idea di un figlio insieme: "Ci stiamo impegnano" ha aggiunto "poi vedremo cosa accadrà".

