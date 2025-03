Temptation Island, ritorno di fiamma tra Anna Acciardi e Alfred Ekhator? Spunta un video che desta sospetti

News VIP

Anna Acciardi e Alfred Ekhator sono stati tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island e un video sui social farebbe pensare a un ritorno di fiamma tra i due! Sarà così? Ecco cosa sappiamo!

Anna Acciardi e Alfred Ekhator sono tornati insieme? Voci di un ritorno di fiamma tra i due protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island sono iniziate a circolare a causa di un video che ha destato qualche sospetto. La coppia aveva deciso di mettersi in gioco nel docu-reality dei sentimenti per superare le gelosie di Anna, ma anche l'assenza di interesse a costruire qualcosa di concreto di Alfred. Purtroppo, i due avevano deciso di chiudere la loro storia al falò di confronto, dopo un avvicinamento e conseguente tradimento di Alfred con la tentatrice Sofia Costantini.

Temptation Island, Anna Acciardi e Alfred Ekhator sono tornati insieme? Spunta un video!

Nel 21 giorni trascorsi nel villaggio dei fidanzati, Alfred Ekhator e Sofia Costantini si erano avvicinati a tal punto che era scattato un bacio tra i due. La reazione di Anna Acciardi ai continui video che riceveva nel pinnettu sul fidanzato intento ad amoreggiare con la tentatrice non si era fatta attendere e al falò di confronto finale, alla presenza del conduttore Filippo Bisciglia, Anna aveva deciso di chiudere con Alfred e di uscire da single dal programma.

I due si erano poi rivisti a Uomini e Donne, per un confronto a tre con Sofia Costantini: la tentatrice e Ekhator si erano frequentati per un breve periodo, ma ad allontanarli c'erano state bugie e incomprensioni. Nel dating show era apparso evidente che Anna nutrisse ancora dei sentimenti per l'ex fidanzato, ma alla fine i due avevano preso strade diverse e si erano detti addio.

Nei mesi scorsi, erano spuntati rumors sulla frequentazione di Anna Acciardi con un ex tentatore di Temptation Island (di un'edizione precedente), ma la ragazza aveva smentito, dichiarando che tra loro c'era solo una bella amicizia. Di recente, voci di un ritorno di fiamma con Alfred Ekhator si sono diffuse a causa di un video su TikTok che ha destato dei sospetti. Nel filmato, infatti, Anna è rivolta verso la fotocamera e nell'inquadratura appare il braccio di un ragazzo che le accarezza la guancia. A corredo della didascalia, l'ex protagonista di Temptation Island ha scritto:

"Spero che tu abbia imparato la lezione"

Temptation Island, il promo della nuova edizione fa infuriare Anna Acciardi: ecco perché!

Solo qualche giorno fa, Anna Acciardi si è mostrata furiosa sui social a causa del nuovo video promozionale della prossima edizione di Temptation Island. Il docu-reality sui sentimenti ha ufficialmente aperto i casting, come svelato da un post pubblicato sulla pagina Instagram del programma Mediaset e da qualche giorno anche su Canale 5 è stato mandato in onda il primo promo della prossima edizione.

Nel filmato si vedono alcune delle scene dell'ultima edizione di Temptation Island e tra queste ci sono anche alcune che hanno fatto infuriare Anna Acciardi: l'ex protagonista, infatti, ha sbottato sui social contro il "poco tatto" dimostrato nei suoi confronti, perché le immagini del promo mostravano il tradimento di Alfred Ekhator e la reazione scioccata della Acciardi durante il pinnettu.

"Non sono qui per parlare di capelli o make-up, non ho nulla in viso" ha esordito in un video su Tik Tok l'ex protagonista di Temptation Island "volevo solo fare una domanda a coloro che hanno montato questa bellissima pubblicità per annunciare la riapertura dei casting per Temptation Island. Alcune immagini, erano necessarie?Non avevate un po' di cuore o di tatto? Sono arrivata alla fine del video, e sono rimasta di stucco. Ho pensato: ‘Spegni, chiudi'. Volevo prendere la televisione, staccare tutto e lanciarla dal balcone. Grazie, non guarderò più Canale 5 per evitare la pubblicità di Temptation Island".

Scopri le ultime news su Temptation Island