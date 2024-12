Temptation Island, ritorno di fiamma per una Coppia dell'ultima stagione!

News VIP

Sembra che una discussa coppia nell'ultima edizione di Temptation Island abbia deciso di tornare insieme. Ecco di chi stiamo parlando.

Nelle ultime ore un gossip riporta il ritorno di fiamma per una coppia dell’ultima edizione di Temptation Island, il reality show condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Di chi stiamo parlando? Scopiamolo insieme.

Temptation Island, ritorno di fiamma per una coppia?

Come ogni anno, Temptation Island tiene incollati allo schermo milioni di spettatori e il successo del reality show condotto da Filippo Bisciglia è ormai una garanzia per i vertici del Biscione. Nel corso dell’ultima stagione, in onda su Canale 5, ci sono state diverse coppie che hanno fatto parlare di sé come quella composta da Federica Petagna e Alfonso D’Apice, attualmente nella casa del Grande Fratello. La partenopea ha accettato di uscire dal programma insieme al suo fidanzato dopo un confronto molto intenso al falò che ha fatto commuovere proprio tutti, ma qualcosa è cambiato appena tornata a casa. Federica ha rifiutato di tornare a vivere con Alfonso e ha preso poi le distanze, rendendosi conto che il suo sentimento era ormai innegabilmente mutato. Petagna, inoltre, ha iniziato a frequentare il tentatore Stefano Tediosi e anche lui si è ritrovato nella casa del Gf per dare vita ad un triangolo senza esclusione di colpi di scena.

Ma non sono loro l’unica coppia ad aver destato la curiosità dei fan negli ultimi giorni. Sembra, infatti, che vi sia stato un ritorno di fiamma tra Millie Moi e Michele Varriale. La coppia ha deciso di partecipare a Temptation Island a causa di alcune importanti differenze caratteriali che portavano Michele a non fidarsi della sua fidanzata e Millie e a sentirsi sempre giudicata. Ecco cosa è successo tra loro nel dettaglio.

Temptation Island, Millie e Michele ci riprovano?

Millie Moi e Michele Varriale hanno fatto discutere durante il loro percorso a Temptation Island. Mentre lei, infatti, avrebbe voluto sentirsi apprezzata per come è, compreso il carattere spumeggiante e l’amore per gli occhi puntati addosso, Michele non ha mai potuto sopportare quello che reputava mero egocentrismo, al punto da non poter costruire con Millie una relazione stabile per totale mancanza di fiducia. Al falò di confronto finale, la coppia ha deciso di prendere strade diverse e dopo poche settimane si è parlato dell’avvicinamento di Millie a Raul Dumitras, protagonista della stagione precedente del reality show condotto da Filippo Bisciglia.

Ma è proprio grazie al presentatore che, ad oggi, veniamo a conoscenza di un riavvicinamento tra i due. Poche ore fa, infatti, Bisciglia ha pubblicato su Instagram alcuni scatti e video della cena condivisa con i ragazzi protagonisti dell’ultima stagione del programma, con l’unico assente Alfonso D’Apice poiché attualmente recluso nella casa del Grande Fratello. Al fianco di Michele al ristorante, tuttavia, appare anche Millie e sembra dunque che tra loro sia tornato l’amore. La ragazza aveva ammesso di aver risentito Varriale ma di aver preferito non darsi una seconda occasione, essendo ancora presenti le stesse problematiche, negando poi di aver trascorso qualche giorno insieme a lui quando sul web sono apparsi video che li ritraevano insieme a fare shopping. Ora, evidentemente, la situazione è cambiata e starà alla coppia parlare in modo già approfondito delle loro scelte.

