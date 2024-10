Temptation Island, Raul Dumitras e Millie Moi si stanno frequentando: la Segnalazione

News VIP

Nuove indiscrezioni sui protagonisti di Temptation Island. Sembra che Raul Dumitras stia frequentando Millie Moi, protagonista dell’ultima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Ecco la segnalazione.

Nel corso della sesta e penultima puntata di Temptation Island, Millie Moi ha lasciato da sola il reality show condotto da Filippo Bisciglia, dopo un infuocato falò di confronto anticipato con il fidanzato Michele Varriale. Sembra che la coppia non sia tornata insieme, dal momento che la bella lashmaker è stata vista in compagnia di Raul Dumitras, protagonista della precedente edizione del programma di Canale 5, con il quale ci sarebbe del tenero. Ecco la segnalazione piccante.

Temptation Island, Millie e Michele si lasciano al falò

Siamo giunti alla fine della nuova edizione di Temptation Island e nella prossima puntata scopriremo cosa è successo alle coppie dopo aver lasciato il programma, condotto da Filippo Bisciglia. Nel corso dell’ultimo appuntamento con il reality show delle tentazioni di Canale 5, Millie Moi ha affrontato il fidanzato Michele Varriale al falò di confronto anticipato. La coppia di Rimini ha deciso di partecipare perché Michele non riesce a fidarsi completamente di Millie, reputando esagerato il suo comportamento con gli altri uomini, con i quali si mostra spesso e volentieri provocatoria per mettersi al centro dell’attenzione. Dal canto suo, la ragazza reputa esagerato il comportamento del suo fidanzato, che si rifiuta anche di intraprendere con lei una convivenza e di dare una svolta alla relazione, facendola sentire costantemente sbagliata e fuori posto. Nel villaggio delle fidanzate, Millie si è avvicinata in particolare al single Alex, lasciandosi andare a balli piccanti, confessioni e carezze sensuali che hanno infastidito non poco Michele, il quale ha trovato in questo comportamento la prova che della sua fidanzata non ci si può fidare.

Così, Varriale ha richiesto il falò di confronto anticipato e ha espresso tutta la sua grande delusione, nonostante Millie abbia provato a difendersi, facendogli notare che il suo atteggiamento è anche frutto della sua poca considerazione. Insomma, la coppia si è lasciata e sembra che non ci sia stato alcuni ritorno di fiamma. Una segnalazione, infatti, riporta che Millie sta frequentando un altro ex protagonista di Temptation Island, e non si tratta dell’affascinante tentatore Alex.

Temptation Island, Millie Moi e Raul Dumitras insieme?

Dopo essere stata lasciata dal fidanzato Michele Varriale al falò di confronto anticipato di Temptation Island, Millie Moi è ancora single? Per scoprire cosa è successo un mese dopo la fine delle riprese del reality show di Canale 5 occorre attendere la prossima settimana, quando andrà in onda la settima e ultima puntata con le interviste ai protagonisti un mese dopo l’esperienza nell’Is Modus Ralais. Nel frattempo, arriva una piccante segnalazione che riguarda Millie, giunta alle orecchie dell’esperta di gossip Deinanira Marzano.

“Ciao sono una conoscente di Millie, so che lei attualmente si è vista con Raul e li hanno visti insieme nello stesso locale a Roma”.

Esatto, avete capito bene, sembra che Millie si stia frequentando - per ora ancora segretamente - con Raul Dumitras, grande protagonista della penultima edizione di Temptation Island, entrato nel programma con Martina De Iaonnon per poi lasciarsi al falò di confronto, prima che la romana intraprendesse la strada di tronista di Uomini e Donne. Al momento ancora nessuna conferma da parte di Raul, che ha chiuso da poco la conoscenza con Giulia Cavaglia, e sembra che ora sia piuttosto preso da quella della sensuale riminese.

