Temptation Island, protagonista dell'ultima edizione mette in guardia Alfonso D'Apice: "Sei in un mare in tempesta"

Il protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, Valerio Palma, interviene sui social per mandare un dolce messaggio di sostegno ad Alfonso D'Apice, attualmente recluso nel Tugurio del Grande Fratello.

Il "famoso" triangolo amoroso dell'attuale edizione del Grande Fratello, continua a essere argomento di discussione sia fuori che dentro la Casa più spiata d'Italia. A dire la sua ci ha pensato l'ex protagonista di Temptation Island, Valerio Palma, che ha volto mandare un messaggio di sostegno sui social al suo amico Alfonso D'Apice.

Il sostegno di Valerio Palma ad Alfonso D'Apice

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, la peggiore in assoluto in termini di ascolti, Federica Petagna ha annunciato la sua decisione, ovvero quella di continuare il suo percorso nella Casa da sola, lontana da Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi. La scelta della gieffina ha destabilizzato il giovane campano, che non è riuscito a nascondere il suo dispiacere e la sua delusione per il comportamento assunto dalla sua ex fidanzata.

A commentare la dinamica amorosa del Gf ci ha pensato un ex protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island. Stiamo parlando di Valerio Palma, che ha partecipato al docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia in coppia con la fidanzata Diandra Pecchioli. L'uomo ha infatti deciso di intervenire sui social per mandare un messaggio al suo amico Alfonso, che sta attraversando un momento molto delicato con Federica nella Casa.

"Ti voglio bene Alfonso. Vorrei tanto darti i miei occhi per farti vedere ciò che realmente è. Sono in pensiero per te. Mi piacerebbe venirti in sogno e darti il mio appoggio. Sii calmo e sii forte. Sei in un mare in tempesta. Le tue vele sono in balia del vento. La terra ferma devi essere tu. Cercala in te" ha scritto Valerio sui social. Alfonso Signorini mostrerà ad Alfonso il dolce messaggio del suo amico?

Le parole di Antonio Maietta su Alfonso e Federica

Valerio Palma non è stato l'unico ex volto di Temptation Island che è intervenuto sui social per parlare del famoso triangolo amoroso nato nella Casa tra Alfonso D'Apice, Federica Petagna e Stefano Tediosi. Oltre a Lino Giuliano, infatti, anche Antonio Maietta ha rilasciato una lunga intervista a Casa Lollo in cui ha voluto chiarire la sua posizione nei confronti della giovane concorrente campana, che ha negato di aver avuto un flirt con il cugino di Titty, e commentato lo scontro avvenuto in diretta al Grande Fratello tra Alfonso e Antonio Fico:

Nessuno la voleva giudicare in malo modo, ha 20 anni, è una bella ragazza. Io sono amico di Alfonso. Il suo sfogo è stato di protezione, comunque è stato otto anni con lei, la protegge prima, la protegge adesso e la proteggerà anche dopo. Non mi piace sentire che Alfonso è un buffone, lui sa cosa significa lavorare. Io se fossi in Stefano avrei già capito che Federica si era avvicinata per una mancanza momentanea. Lei la vedo troppo presa da Alfonso. Lui è rientrato peri riprendersela e ci sta riuscendo.

