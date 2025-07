Temptation Island, pagelle puntata mercoledì 30 luglio: Maria Concetta e i toporatti (6), Lucia e Rosario futuri tronisti (3)

News VIP

Ieri sera, mercoledì 30 luglio, è andata in onda la penultima puntata di Temptation Island. Come si saranno comportati i protagonisti del docu-reality di Canale 5? Scopriamolo con le nostre pagelle!

La penultima puntata di questa edizione di Temptation Island ci ha riservato non poche sorprese: andata in onda su Canale 5 ieri sera, mercoledì 30 luglio, ha rivelato il destino di coppie come quella formata da Maria Concetta e Angelo (toh, guarda chi si rivede!), di quella di Rosario e Lucia, segnata da due colpi di scena degni delle migliori soap turche (che hanno ormai soppiantato quelle sudamericane), ma ci ha anche svelato l'inaspettato destino di Alessio e Sonia M. Cosa sarà successo a queste coppie? Scopriamolo con le nostre pagelle.

Temptation Island, pagelle puntata di mercoledì 30 luglio: Maria Concetta sterminatrice di toporatti (6), Lucia e Rosario puntano al trono (3), Sonia M. senza corona (4)

Maria Concetta stermina il toporatto Angelo. Voto: (6)

Quando Filippo Bisciglia ha annunciato che la penultima puntata di Temptation Island si sarebbe aperta con un falò di confronto tra Maria Concetta e Angelo abbiamo tutti esclamato un "chi?" di sorpresa. Non tanto perché non ci aspettassimo un falò anticipato per una coppia, quanto perché avevamo completamente rimosso chi fossero codesti due individui. Abbiamo rispolverato le clip di presentazione e la nostra memoria si è rinfrescata: lei è il nuovo prototipo di fidanzata gelosa che adotta metodi non convenzionali per smascherare i tradimenti del partner (metodo infallibile del nastro adesivo), lui è un toporatto di nuova generazione, appositamente venduto nella stessa confezione della fidanzata gelosa. Carateristiche particolari? Fingersi morto quando viene scoperto a fare gli occhi dolci a un'altra. Che poi è ciò che è accaduto al falò di confronto: Maria Concetta - che pensavamo essere un cartonato sullo sfondo messa lì per fare numero - si è rianimata quando ha visto Angelo appartarsi con la single Marianna e farle proposte indicibili senza la presenza di telecamere e microfoni. La tentatrice, però, ha deciso di smascherare Angelo, rivelando a tutti del suo proposito: incontrarla di nascosto fuori dalla trasmissione. Apriti cielo! Maria Concetta ha chiesto il falò di confronto anticipato e ha trascorso un buon quarto d'ora a mettere in pausa i video per insultare il fidanzato. Lui, intanto, ha finto di non essere davvero presente su questo piano astrale e, a parte un evidente problema di deglutizione e sudorazione che potevano testimoniare che non era un pupazzo, si è finto morto per la durata della sfuriata. Maria Concetta ha poi deciso di lasciare il programma da sola, mentre lui ha promesso a Bisciglia che avrebbe fatto di tutto per riconquistarla. Speriamo non ci riesca, così Maria Concetta potrà diventare influencer e sponsorizzatrice di scotch adesivo per fidanzate gelose. Voto: 6.

Lucia e Rosario, questa convivenza non s'ha da fare. Voto: (3)

Lucia e Rosario erano la coppia su cui il pubblico di Temptation Island aveva puntato per un lieto fine: entrambi di bell'aspetto, senza particolari scheletri nell'armadio e, da parte di Rosario, una certa dose di maturità emotiva che ci ha messo poco a conquistare le fan del docu-reality. Sulla carta, Rosario si era presentato per risolvere i suoi conflitti con Lucia, che chiedeva a gran voce una convivenza, mentre lui tentennava. Ma nella realtà, il fidanzato si è trovato a fare da supporto psicologico agli altri ragazzi, quasi dimenticandosi di avere una fidanzata. Quest'ultima, invece, agguerrita più che mai nella sua ricerca di risposte, è arrivata a coinvolgere il single Andrea in una recita per scatenare la reazione di Rosario. Una reazione che non tarda ad arrivare: nel capanno, Rosario assiste sconcertato alle effusioni di Lucia e Andrea, che arrivano a dormire insieme sulla spiaggia, teneramente abbracciati. A consolare Rosario c'è Antonio - quello della proposta di matrimonio piromane - che esclama più volte "ma che stamm' a fa' qua dentro...Beautiful? Almeno là ce stavano Ridge e Brooke". Al falò di confronto, Lucia confessa il misfatto e Rosario, che per un attimo aveva sperato di potersi liberare di lei, acconsente ad andare a convivere insieme. Lo fa con l'emotività di un cucchiaino da té, ma almeno Lucia sembra averla avuta vinta. Il colpo di scena arriva però nel segmento "un mese dopo": la convivenza è stata rimandata, rivela Lucia a Filippo Bisciglia, perché di ritorno dal programma ha scoperto un Rosario diverso "geloso, irragionevole", che non si fida più di lei e i cui dubbi sarebbero stati scatenati da una chat di gruppo con le ragazze e i single di Temptation Island. Sarà, ma a noi sembra più l'ennesima scusa perché il buon Rosario non ha per niente voglia di andare a convivere. Come se non bastasse, Bisciglia ha un video per la coppia che ribalta totalmente la situazione: il single Andrea svela che Lucia lo ha contattato al di fuori della trasmissione e i due si sono visti di nascosto!. A quanto pare la finta gelosia di Rosario aveva radici fondate e reali. In una sceneggiata degna delle peggiori fiction andate in onda nei primi anni 2000 su Canale 5, Rosario e Lucia si "invergogniscono" a vicenda, straziando non solo i fan della coppia per il mancato lieto fine, ma anche la grammatica italiana. E si dicono addio, nella speranza di rivedersi...magari entrambi negli studi di Uomini e Donne come tronisti. Altro che convivenza! Voto: 3.

Sonia M. non esistono più le regine di una volta (4)

Certo che è proprio vero: non esistono più le regine di una volta. Sonia M. aveva riacceso la speranza che in questa edizione avremmo visto una queen come lei lasciare la trasmissione da sola e con tutta la dignità intatta. E, invece, ci ha delusi tutti, decidendo di incontrare per un falò straordinario Alessio, il suo ex. Lo stesso che, nel corso della prima puntata aveva dichiarato di "non averla mai davvero amata" e che "la proposta di matrimonio gliel'ho fatta per gratitudine". Affermazioni tali che avevano spinto Sonia M. a chiedere il falò anticipato e a decidere di lasciare il programma da sola. Lui l'aveva poi cercata, dopo una barbina figura, ma la donna gli aveva dato il benservito. Cosa è successo, invece, nella penultima puntata di Temptation Island? Non si sa bene per quale motivo, Sonia M. ha chiesto di rivedere Alessio e...si è scusata. Per avergli impedito di godersi l'esperienza nel docu-reality, per non averlo compreso, ecc. Insomma, chiede scusa quando non c'era bisogno e il grande avvocato Azzeccagarbugli che fa? Le dà un sonoro due di picche! Così, nel giro di una manciata di minuti Sonia M. perde la corona e si ritrova anche abbandonata. Che delusione. Voto: 4.

