Temptation Island, pagelle puntata giovedì 10 luglio: Simone terrapiattista (3), Sarah confessa il tradimento (4)

Ieri sera, giovedì 10 luglio, è andata in onda su Canale 5, una nuova puntata di Temptation Island: come si saranno comportati i nostri protagonisti? Scopriamolo insieme con le nostre pagelle!

Pensavamo che Temptation Island non potesse regalarci più perle di trash di quanto non ne avessimo già viste. Ma, avevamo sottovalutato la capacità umana di negare anche le più basilari conoscenze del sapere universale. Cose da nulla, del tipo, la Terra non è piatta. Perché, sì, sull'isola delle tentazioni, abbiamo anche Simone il terrapiattista. Come se non bastasse, anche tra le fidanzate non mancano personaggi promettenti, vedi Sarah e i suoi tradimenti nei parcheggi, per superare la malinconia (?). Preparatevi a scoprire questo e molto altro con le nostre pagelle.

Temptation Island, pagelle di giovedì 10 luglio: Simone il terrapiattista (3), Sarah confessa i tradimenti nei parcheggi (4),

Simone, un terrapiattista dal fascino irresistibile. Voto: 3

Abbiamo sempre dato per scontato che a Temptation Island, il reality sui sentimenti di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, la cosa peggiore a cui avremmo potuto assistere erano i tradimenti dei vari fidanzati e fidanzate. Invece, avevamo sottovalutato Simone, l'irresistibile terrapiattista. Non solo è convinto che la Terra sia piatta, ma anche che l'uomo non sia mai andato sulla luna, che i dinosauri non siano mai esistiti. Però, crede ai giganti. Giustamente, uno un confine lo deve tracciare. Poiché la produzione di Temptation Island ama il suo pubblico, decide di regalarci in apertura della puntata di giovedì 10 luglio le perle di Simone.

E le sue allucinanti convinzioni sono quasi peggio del tradimento inflitto alla povera Sonia B. Il tradimento batte tutto, ma l'essere terrapiattista ci va molto vicino. Come se non bastasse, Simone è convinto di essere un aitante e irresistibile stallone e va diffondendo la sua saggezza di uomo sano figlio del patriarcato ("la donna può andare a letto con chiunque, ma è l'uomo che decide chi sposare") alle povere tentatrici, che proprio non sanno come scrollarsi di dosso questo gigante biondo. E, perciò, giù di complimenti fintissimi da parte loro, perché forse neppure il cachet può bastare se dall'altro lato c'è un irresistibile terrapiattista. Voto: 3

Sarah, la smemorata dal tradimento emotivo. Voto: 4

Ogni anno siamo abitutati a dare la colpa a tutti i fidanzati del docu-reality, perché, diciamocelo, spesso sono loro quelli che hanno i peggiori scheletri nell'armadio. Questa volta, però, il programma ci sorprende regalandoci già alla seconda puntata la smemorata dal tradimento emotivo, alias Sarah. Fidanzata da 5 anni con Valerio, è quest'ultimo a scrivere a Temptation Island, perché ha scoperto da alcune chat che la sua fidanzata "elemosina" attenzioni fuori dalla loro relazione. Sarah, intanto, fa gli occhi dolci all'aitante Salvatore, al quale confessa: "Mi sono incontrata con due persone, ma proprio solo per ricaricare le energie. In coppia mi mancano attenzioni e allora le cerco all'esterno. Non sono mai andata oltre, al massimo ci siamo presi un caffè. Ho fatto di tutto per tener segreti questi appuntamenti, ci nascondevamo anche nei parcheggi". A peggiorare il tutto è anche che lei, poverina, di questi tradimenti si è anche dimenticata. E, ma giustamente, non è che uno può ricordarsi tutto, figuriamoci cose così importanti. Il problema è ora capire cosa farà Valerio, sperando che la legge del sottone non si applichi proprio a lui. Voto: 4

Alessio ci riprova, ma Queen Sonia trionfa ancora. Voto (per lui): 2, per lei: 10000

Alessio e Sonia M. (ribattezzata Queen Sonia, perché sì) sono stati i protagonisti della prima puntata di questa nuova edizione di Temptation Island. Lui ha confessato, appena arrivato, che forse continua a stare con lei, per pura gratitudine, avendo Sonia preso il posto della madre in pratica, accudendolo e permettendogli di studiare per diventare avvocato. Lui, che da ora chiameremo Azzeccagarbugli, rivela però che dopo 8 anni di convivenza pensa di non amarla e di esserle solo grato. Sonia, per quanto ferita, decide di chiedere un falò di confronto, al quale Alessio non si presenta e, da regolamento, Alessio deve lasciare il villaggio dei fidanzati ("io questo programma me lo sono studiato nel cervello"). Mentre lui lascia il programma con la coda tra le gambe, le fidanzate chiedono a Sonia di restare con loro. Go Girls!

Con un colpo di scena (che tutti ci aspettavamo), Alessio torna con la coda tra le gambe e chiede un confronto a Sonia, perché "voglio capire cosa l'ha spinta a fare questo gesto così inaspettato. La buttiamo lì, saranno mai le parole offensive e denigratorie nei suoi confronti, Azzecca? Che mistero...Queen Sonia viene così messa al corrente di ciò che Alessio le richiede e da vera regina decide di rifiutare il falò. Non solo, chiede al conduttore Filippo Bisciglia di non dargli subito la notizia, ma di lasciarlo "cuocere sulla graticola, a fuoco lento". Aiutatemi a dire regina! Voto per lui: 2, per lei 10000!

