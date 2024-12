Temptation Island, nuovo amore per Anna Acciardi: è un ex tentatore!

News VIP

Anna Acciardi ha superato la fine della relazione con Alfred Ekhator dopo Temptation Island? La siciliana si mostra in compagnia del nuovo fidanzato, anche lui volto del reality show condotto da Filippo Bisciglia.

Anna Acciardi è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island andata in onda su Canale 5. La bella siciliana ha messo fine alla sua relazione con Alfred Ekhator dopo il bacio con la tentatrice Sofia, ma la questione non si è risolta lontano dal programma condotto da Filippo Bisciglia, dato che i tre sono stati oggetto di diverse segnalazioni. Ad oggi, tuttavia, Anna è felicemente fidanzata e ha deciso di uscire allo scoperto con il suo nuovo amore, anche lui ex tentatore del reality show. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, Anna e Alfred: addio per sempre

La coppia formata da Anna Acciardi e Alfred Ekhator ha infiammato il pubblico di Temptation Island con il loro percorso nel reality show condotto da Filippo Bisciglia. La bella siciliana ha voluto portare il suo fidanzato nel programma di Canale 5 dopo aver scoperto alcuni tradimenti, per capire se avrebbe mai potuto tornare a fidarsi di lui ma anche riflettere sul rapporto in modo autonomo, riuscendo davvero a stare separati per qualche giorno, dunque senza subire influenze da Alfred. A poche ore dal suo ingresso nel villaggio dei fidanzati, Alfred ha espresso immediatamente il suo apprezzamento per la single Sofia e da quel momento è stato il caos, culminato con un bacio appassionato in riva al mare dopo giorni di allusioni, strusciamenti e ammiccamenti.

Anna e Alfred si sono incontrati al falò di confronto e tra i due è successo il pandemonio, fino all’addio definitivo. Ma attenzione perché non è finita qua. Dopo un mese dal falò, Anna ha ammesso di essere stata ricontatta da Alfred e di aver pensato anche di potergli dare in futuro una nuova occasione, mentre lui ha chiuso con la single Sofia che è totalmente ribellata alla versione raccontata e lo ha accusato di averla usata per viaggi e intimità. La discussione tra questi tre protagonisti è continuata anche mesi dopo la fine di Temptation Island, e ci sono state diverse segnalazioni alcune delle quali volevano Alfred e Anna nuovamente vicini come coppia, con grande disprezzo da parte di Sofia che proprio non ha digerito il comportamento ricevuto. Ma Anna è davvero tornata con Alfred? Poche ore fa è stata la Acciardi a rispondere tramite un video pubblicato sui social. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, ecco chi è il nuovo amore di Anna Acciardi

Dopo la fine dell’ultima stagione di Temptation Island, sono diversi i protagonisti del reality show di Canale 5 che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico anche a distanza di mesi dalla messa in onda del programma condotto da Filippo Bisciglia. Anna Acciardi è stata al centro di numerose polemiche quando sono uscite sul web diverse segnalazioni che volevano la bella siciliana nuovamente al fianco dell’ex fidanzato Alfred Ekhator, nonostante i tradimenti del passato e quello in diretta nazionale con la tentatrice Sofia. La realtà, invece, è un’altra e a svelarla è proprio Acciardi durante una cena natalizia organizzata con l’amica Giulia Duranti, anche lei protagonista di Temptation Island con l’ex fidanzato Mirco Rossi, la siciliana si è ripresa in un video con il suo nuovo fidanzato, pubblicando tutto su Tik Tok.

Ad oggi, Anna fa coppia con Antonio Anastasi ovvero un ex tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island, con il quale è nato l’amore lontano dalle telecamere in modo del tutto inaspettato. A differenza di Federica Petagna che già nel corso della sua avventura televisiva aveva mostrato particolare interesse per Stefanio Tediosi, con il quale si è ritrovata nella casa del Grande Fratello, Anna non si era avvicinata a nessuno in particolare. Questa frequentazione, dunque, è nata lontano dalle telecamere e i due sembrano molto innamorati.

Scopri le ultime news su Temptation Island.