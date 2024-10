Temptation Island, Maika Randazzo commenta la nuova edizione del Grande Fratello e tira in ballo Lino Giuliano

News VIP

L'ex tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island, Maika Randazzo, dice la sua sulla nuova edizione del Grande Fratello e sorprende con un commento su Lino Giuliano: "Avrebbe portato allegria e spensieratezza".

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata a dir poco scoppiettante. A dire la sua ci ha pensato l'ex tentatrice di Temptation Island, Maika Randazzo, che è intervenuta sui social per commentare le dinamiche della nuova edizione del reality show di Canale 5 e lanciare una frecciatina inaspettata a Lino Giuliano.

Maika spiazza su Lino

Maika Randazzo è stata una delle tentatrici più discusse di Temptation Island 2024 per via del suo flirt con Lino Giuliano. Proprio nelle ultime ore, la ragazza ha deciso di intervenire sui social per commentare insieme ai suoi fan, le dinamiche della nuova edizione del Grande Fratello, a partire dall'accesa diatriba tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi: "Ma solo io trovo Jessica un po’ cattivella?".

A stupire tutti i telespettatori, però, è stato il commento inaspettato sulla mancata partecipazione di Lino al Gf. Parlando del cast del reality show condotto da Alfonso Signorini, dal quale l'ex protagonista di Temptation Island è stato squalificato dal gioco poche ore prima che la trasmissione iniziasse ufficialmente, Maika ha dichiarato:

Comunque vi posso dire una cosa? Nulla togliere agli inquilini di questa edizione, ma un Lino in questa Casa avrebbe sicuramente portato un po’ di allegria e leggerezza, che a mio parere manca. Siete d’accordo?

Le anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Temptation Island, il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia che andrà in onda martedì 8 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5. Ma cosa succederà nel prossimo appuntamento? Stando alle anticipazioni, vedremo il falò di confronto tra Anna e Alfred, che ha baciato la single Sofia davanti alle telecamere tradendo nuovamente la sua fidanzata. Il ragazzo ammetterà le sue colpe decidendo di lasciare il programma da solo o vorrà voltare pagina insieme alla tentatrice? Si parlerà anche di Federica e Alfonso, che assisterà a una serie di immagini che non gli piaceranno affatto. Cosa avrà visto il giovane innamorato?

