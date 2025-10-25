Temptation Island, Lucia Ilardo a Verissimo: "Sono ancora innamorata di Rosario"

News VIP

L’ex protagonista di Temptation Island, Lucia Ilardo, ha raccontato tutta la verità sulla sua storia con Rosario Guglielmi

Lucia Ilardo è tornata davanti alle telecamere, questa volta nel salotto di Verissimo, per raccontare la verità sul suo rapporto con Rosario Guglielmi, l’ex fidanzato conosciuto e amato durante l’ultima edizione di Temptation Island.

Lucia Ilardo : "Gli scrivo tutti i giorni, voglio solo una possibilità"

La loro storia, nata sotto i riflettori del villaggio dei sentimenti, aveva lasciato il pubblico con molti punti interrogativi. E ora Lucia ha deciso di chiarire tutto, tra emozioni, rimpianti e un amore che – a quanto pare – non si è ancora spento. Nel confronto con Silvia Toffanin, la giovane ha ripercorso la fine della sua relazione con parole piene di sincerità:

“Io ero molto innamorata, esco confusa ma con un forte sentimento nei suoi confronti.”

Nonostante la delusione e le incomprensioni nate dopo il reality, Lucia ha ammesso di provare ancora qualcosa di forte per Rosario, che definisce “l’amore più intenso” della sua vita. L’ultima volta che i due erano apparsi insieme in tv era stata negli studi di Uomini e Donne, quando Lucia aveva svelato che loro si erano rivisti solo due giorni prima che Rosario accettasse di diventare tronista. Una rivelazione che aveva messo in crisi il percorso del ragazzo e scatenato una pioggia di commenti sui social. Lucia oggi spiega così quella decisione

“Poi sono successe un po’ di cose. Lui si arrabbia, perché lo reputa un gesto egoistico, dice che non gli ho dato l’opportunità di andare avanti. Io mi trasferisco a Milano per stargli vicino, ma lui è arrabbiato e non vuole darmi la possibilità di recuperare.”

La Ilardo racconta di averlo rivisto più volte dopo la rottura, anche se in modo del tutto casuale:

“Ci incontriamo in diversi locali a Milano. Lì io ero distante perché avevo paura di una sua possibile reazione, conoscendo il suo stato d’animo in quel momento super arrabbiato nei miei confronti. Evitavo il confronto, evitavo anche il saluto.

Dopo quelle occasioni mancate, la ragazza ha deciso di fare un passo importante:

“Il giorno dopo sono andata sotto casa sua e gli ho lasciato un biglietto dove gli dicevo che ero dispiaciuta per come erano andate le cose, che non avrei voluto attaccarlo in puntata e che volevo solo una possibilità per spiegargli il perché."

Lucia ha poi spiegato di non riuscire a restare indifferente di fronte all’idea di Rosario vicino ad altre donne:

“Io non volevo vederlo corteggiato da altre ragazze, perché per lui provo ancora un sentimento.”

Una frase che ha colpito molto la conduttrice Silvia Toffanin, la quale le ha chiesto se avessero avuto nuovi contatti di recente. Lucia, senza esitazioni, ha confermato:

“Ci siamo visti, ho provato a recuperare questo rapporto ma è difficile perché non riesco a trovare le chiavi giuste per fargli capire che comunque è stato un momento molto difficile per noi.”

Nonostante tutto, Lucia non si arrende:

“Gli mando un messaggino tutti i giorni per sapere come sta, perché io voglio sapere come sta. Sto andando oltre i miei limiti per cercare di riconquistarlo.”

E aggiunge con il cuore in mano:

“Mi sto dichiarando sui social ancora innamorata di lui, pubblico canzoni che mi ricordano noi, sono andata a un concerto e gli ho mandato delle dediche… le sto provando tutte!”

Lucia ha concluso la sua intervista con una frase che racchiude tutta la sua vulnerabilità e la sua speranza:

“Spero di arrivare a un punto in cui capisca che c’è una possibilità.”

Tra lacrime e sorrisi, Lucia ha mostrato una parte autentica di sé: una ragazza innamorata, pronta a riconoscere i propri errori ma anche determinata a lottare per ciò che sente vero. Ora resta solo una domanda: Rosario risponderà ai suoi messaggi o metterà un punto definitivo a questa storia che ha fatto sognare (e discutere) milioni di spettatori?

