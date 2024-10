Temptation Island, Lino Giuliano torna a criticare i protagonisti della nuova edizione: "Siate più coerenti tutti quanti"

News VIP

Lino Giuliano commenta la sesta puntata di Temptation Island sui social e non perde occasione per lanciare una nuova stoccata ai protagonisti del docu-reality delle tentazioni di Canale 5.

La sesta puntata di Temptation Island, andata in onda ieri martedì 15 ottobre 2024 su Canale 5, è stata ricca di colpi di scena. A dire la sua sui social è arrivato Lino Giuliano, che non ha perso occasione di lanciare qualche frecciatina ai protagonisti del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Il nuovo attacco social di Lino Giuliano

La penultima puntata della nuova edizione di Temptation Island ha visto l'uscita di scena delle coppie formate da Mirco Rossi e Giulia Duranti, Titty Scialò e Antonio Maietta e Millie Moi e Michele Varriale, che hanno tutte deciso di uscire separate dai rispettivi villaggi. A commentare sui social la puntata, è arrivato puntuale l’ex discusso protagonista del docu-reality di Canale 5, Lino Giuliano.

Dopo aver puntato il dito la settimana scorsa contro Filippo Bisciglia, reo di aver riservato a lui un trattamento diverso rispetto a quello degli altri concorrenti, Lino è tornato sui social per commentare quanto accaduto nel corso della sesta puntata di Temptation Island e criticare il comportamento assunto dai protagonisti dell’attuale edizione:

Continuo a vedere persone che difendono l’indifendibile. Cinque falò rifiutati da parte mia, ho sbagliato, ma sto vedendo che difendono persone che stanno facendo molto peggio di quello che ho fatto io. Continuiamo a dire che Lino è un uomo di me**a? Che capata che avete preso, io non ho fatto nulla, ho sbagliato dopo ad uscire, ma non dovevo essere attaccato come sono stato attaccato al falò. Siate un po’ più coerenti tutti quanti. Sono stato attaccato perché mi sono avvicinato alla tentatrice, perché ho rifiutato il falò perché erano pochi giorni, non posso dire quanti, ma sto vedendo che qua si chiudono nelle camere, si baciano in pubblico, ma perché dite che io mi sono comportato peggio? Mi sono comportato male, ma peggio no, non lo accetto, lo sapete pure voi che non è così, perché le cose che hanno fatto qua dentro… e ribadisco che non mi sto giustificando, ho sbagliato tanto nei confronti della mia ex e le chiedo scusa ora e tra cent’anni, sto parlando semplicemente per il fatto che dite che io mi sto comportando peggio di quelli di questa edizione.

E anche questa stagione di Temptation Island, che ieri sera ha conquistato 3.244.000 spettatori con uno share del 23.1%, sta per concludersi. L'ultima puntata andrà in onda il prossimo martedì 22 ottobre in prima serata su Canale 5 e svelerà finalmente il destino di Federica e Alfonso. I due giovani innamorati usciranno insieme o separati dal docu-reality delle tentazioni? Non solo. Scopriremo anche cosa è successo alle coppie un mese dopo i loro falò di confronto.

