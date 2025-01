Temptation Island, Lino Giuliano sorprende su Maria De Filippi e poi torna a parlare del Grande Fratello

News VIP

L'ex discusso volto di Temptation Island, Lino Giuliano, lancia una frecciata all'attuale edizione del Grande Fratello, rivelando i nomi dei suoi concorrenti preferiti, e dedica parole di grande stima e affetto a Maria De Filippi.

Lino Giuliano è stato uno dei protagonisti più chiacchierati di Temptation Island. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan sui social, il campano ha speso parole di grande stima e affetto nei confronti della conduttrice Maria De Filippi e commentato l'attuale e discussa edizione del Grande Fratello.

La frecciata di Lino Giuliano al Gf

Lino Giuliano è tornato a parlare del Grande Fratello e non solo. Dopo aver partecipato a Temptation Island, il campano era stato scelto per entrare nel cast del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ma una sua battuta omofoba sui social nei confronti di Enzo Bambolina, lo aveva portato alla squalifica immediata dal gioco. Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan circa un suo possibile rientro in gioco, Lino ha rivelato che, visto cosa sta succedendo nella Casa, forse è stato meglio così:

Ora non è possibile, sto scontando la pena! Proveremo a Settembre 2025 [...] Ormai il Gf è finito, e per come stanno andando le cose, sono felice che quest’anno sia andata così. Mi sarei solo finito di rovinare. Quale concorrente mi piace di più? Javier Martinez e Luca Calvani, troppo.

Lino, che è recentemente tornato al centro del gossip per il suo ritorno di fiamma con l'ex Alessia Pascarella, ha anche risposto ad una domanda sull'amatissima conduttrice Maria De Filippi e parlato di una sua possibile partecipazione a L'Isola dei Famosi:

Maria? La donna della mia vita. Oltre ad essere il top come conduttrice, è anche il top come persona mi ha sempre capito e l’ho sempre ascoltata, perché quando parla ti spiega le cose che sembra Dio sceso in terra. In un’esperienza come quella dell’isola, giochi e sopravvivenza sono aspetti che fanno parte della mia vita. È un contesto che potrebbe interessarmi, anche se sopravvivere lì sarebbe duro. Però sì, ci andrei.

Il Gf nella bufera

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda domani mercoledì 8 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5. Un appuntamento attesissimo sia per il ritorno nella Casa di Pamela Petrarolo, che durante la diretta del 30 dicembre aveva abbandonato il reality show per motivi legati alla famiglia, che per i duri provvedimenti disciplinari nei confronti di alcune concorrenti.

Stando alle ultime indiscrezioni, i provvedimenti potrebbero riguardare non solo Helena Prestes, ma anche Jessica Morlacchi, che l'ha insultata e provocata ripetutamente, e Ilaria Galassi, che si è resa protagonista di un'altra violenta lite con la modella. Vista la decisione di annullare il televoto in corso, l'ipotesi principale sui social è che la concorrente brasiliana potrebbe essere squalificata dal gioco. Sarà davvero così?

Intanto, nella Casa, c'è chi ha espresso vergogna all'idea di ritrovarsi in questa edizione del Gf e chi ha minacciato di abbandonare la Casa se Helena non sarà squalificata. A promuovere questa sorta di rivolta è stato Lorenzo Spolverato: "Se lo dicessi, vorrei che qualcuno mi venisse dietro. È l'unico modo". I concorrenti lo seguiranno? Staremo a vedere!

