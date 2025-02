Temptation Island, Lino Giuliano e Alessia Pascarella si sono lasciati: "Mancava la stima, ora ognuno per la sua strada"

News VIP

Dopo una breve riappacificazione, Lino Giuliano e Alessia Pascarella, ex protagonisti di Temptation Island, hanno annunciato di aver chiuso la loro storia. Ecco cosa è successo.

Storia al capolinea tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella, ex protagonisti dell'edizione estiva di Temptation Island: dopo essersi detti addio al falò di confronto, i due partenopei avevano preso strade diverse e Lino aveva avuto un breve flirt con Maika Randazzo, tentatrice del programma tv condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Lino Giuliano annuncia la fine della sua storia con Alessia Pascarella

Durante il percorso nel docu-reality di Canale 5, Lino Giuliano si era avvicinato molto alla single Maika Randazzo, scatenando il fastidio della fidanzata Alessia Pascarella. Messa al corrente dei tradimenti del compagno, la partenopea l'aveva cercato per un falò di confronto, puntualmente rifiutato da Lino. La situazione aveva spinto il conduttore del programma, Filippo Bisciglia, a intervenire in prima persona, recandosi nel villaggio dei fidanzati per chiedere a Lino di presentarsi al falò di confronto. Alla fine del loro percorso, i due avevano scelto di non uscire insieme dal programma e Alessia aveva affermato di non voler più saperne niente di Lino.

Nel corso degli scorsi mesi, tuttavia, le voci di un riavvicinamento tra i due si erano fatte molto insistenti, soprattutto, dopo la fine della relazione tra Lino e Maika Randazzo. E, infatti, lo scorso novembre era arrivata la conferma di un ritorno di fiamma tra i due, annunciato ai fan in pompa magna.

Su TikTok era apparso un video nel quale si vedeva Lino chiedere pubblicamente scusa ad Alessia e organizzare una sorpresa per la fidanzata e dimostrarle di aver compreso i suoi errori e di essere un uomo diverso. Di fronte a diversi amici, Lino si è presentato con un enorme bouquet di rose rosse e ha svelato di aver regalato una stella ad Alessia: "Una stella che porterà il nostro nome, inciso nell'infinito dell'universo. Questa stella si chiama Lino e Alessia" mostrando un certificato che attestava quanto detto. Tuttavia, in maniera inaspettata, è giunta nelle precedenti ore la notizia della fine del loro rapporto.

Temptation Island, Lino Giuliano e Alessia Pascarella si sono lasciati: "Ognuno per la sua strada"

Come anche nel caso del loro ritorno di fiamma, anche per la rottura tra Lino e Alessia si erano diffuse voci su una crisi tra i due, supportate da alcune stories su Instagram pubblicate da Lino. Nei video, il barbiere partenopeo lasciava intendere che la fidanzata preferisse uscire con le amiche invece che stare a casa con lui e risolvere i loro problemi.

A distanza di pochi giorni da quel video che aveva allarmato i fan, è arrivata da parte di Lino Giuliano la conferma della fine della storia d'amore con Alessia Pascarella. Rispondendo a diverse domande che chiedevano tutte come stessero le cose tra lui e Alessia, il barbiere partenopeo ha raccontato com'è terminato il loro rapporto.

Lino ha ammesso che ciò che li ha spinti a separarsi è stata la mancanza di stima tra loro, un aspetto che aveva reso la loro relazione stancante. Inoltre, dalle parole pubblicate, sembra che anche se Alessia si sia lasciata influenzare da commenti negativi lei e Lino si siano detti addio in buoni rapporti: "Ci siamo allontanati un po'. Lei è felice, io anche. E' finita l'ora di fare guerre, la vittoria di certe persone era questa e alla fine si è fatta influenzare dai commenti negativi. Ma il problema più grande è stato tra di noi: non c'era stima reciproca e quando manca diventa tutto più stancante. E poi, quando è con le amiche si dimentica di me ma quando è sola mi cerca. Questo è molto noioso. Va bene così, ognuno per la sua strada".

