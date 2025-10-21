TGCom24
Temptation Island, Lino Giuliano contro Tony Renda: Il botta e risposta è infuocato!

Francesca Simone

Lino Giuliano e Tony Renda, ex volti di Temptation Island, non se le mandano a dire. Ecco che costa sta accadendo tra i due.

Lino Giuliano lancia una frecciatina a Tony Renda: s'infiamma lo scontro tra i due ex di Temptation Island.

Jenny Guardiano dimentica Tony Renda con Giovanni Tarantino

Tra i protagonisti dell'undicesima edizione di Temptation Island, e forse della storia del programma in questione in generale, ci sono Lino Giuliano e Tony Renda. Il primo si era presentato a Temptation per mettere alla prova la sua relazione con Alessia Pascarella, mentre il secondo per mettere alla prova quella con Jenny Guardiano. Giuliano e la Pascarella stanno ancora insieme, seppur spesso e volentieri attraversino momenti di crisi, mentre Renda e la Guardiano non sono più una coppia da tempo, anzi: lei ha intrapreso una nuova relazione amorosa con tale Giovanni Tarantino.

Lino Giuliano lancia una frecciatina a Tony Renda

Nei giorni scorsi, la Guardiano ed il nuovo fidanzato hanno trascorso del tempo insieme alla Pascarella e Giuliano, dato che le due sono diventate molto amiche. Tutti e quattro hanno postato diverse IG Stories per immortalare la bella serata, ma a scatenare il putiferio è stato Giuliano. Quest'ultimo ha pubblicato un Storia sul suo profilo Instagram ufficiale in cui posa insieme alla Guardiano e a Tarantino con scritto: "Finalmente Jenny Guardiano ha trovato un uomo vero". Non si è fatta attendere la replica di Renda, al quale, ovviamente, era indirizzata una frecciatina bella e buona.

Lino vs Tony

La fanpage di Renda ha voluto replicare al post di Giuliano per prendere le difese del proprio beniamino:

Siamo felicissimi che finalmente lei abbia un vero uomo accanto. Nulla ci rende più felici, davvero... Ci dispiace solo per quella poveretta della tua ragazza, costretta ad accontentarsi del fallito di turno che ha ora. Quando si scaldano i Tony.

Renda stessa ha ripostato questo messaggio, ed ha aggiunto:

Grazie ragazzi. Lascia che parlino. Non perdere il tuo equilibrio. A volte il silenzio vale più di mille spiegazioni. Però ho apprezzato.

Allora, Giuliano si è scatenato, scrivendo:

A Pierino 2 La Vendetta che si è sentito in dovere di poter dire la sua sui social, il vero fallito è chi ha bisogno di sparlare degli altri in loro assenza, sul pulmino, un mesetto fa, pensando di fare l'uomo. Quando avrai il coraggio di dire le cose in faccia, saremo tutti più felici. Quando il finto buono recita troppo, si dimentica che lo spettacolo finisce. Avevano ragione, falso come sempre e manipolatore.

Anche la Pascarella è voluta intervenire:

Prima di condividere una storia "frecciatina" del tuo fandom, assicurati almeno che non si capisca, anche se noi sappiamo benissimo che l'hai creato tu.
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
