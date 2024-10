Temptation Island, le Pagelle alle coppie di questa edizione: Federica pensati Tronista, Anna ma che combini!

News VIP

La nuova edizione di Temptation Island si è conclusa con la settima e ultima puntata, in onda su Canale 5 martedì 22 ottobre 2024. Ecco cosa è successo alle Coppie di questa stagione, e le nostre pagelle.

Si è ufficialmente conclusa la nuova stagione di Temptation Island e non possiamo che fare un lungo e sentito applauso al cast di questo anno, che ci ha regalato momenti di trash stellare che rimarranno per sempre nel cuore dei telespettatori più affezionati al format di Canale 5. Scopriamo insieme cosa è successo alle coppie un mese dopo la scelta finale al falò di confronto, e le nostre pagelle ai vari percorsi dei protagonisti che ci hanno riservato colpi di scena anche nel gran finale.

Temptatation Island, Federica e Alfonso ci regalano il falò più emozionate prima di deluderci per sempre!

Il percorso di Federica e Alfonso a Temptation Island ha intrigato il pubblico di Canale 5, dal momento che la coppia si è presentata come un esempio di estremo squilibrio tra le parti dal momento che la partenopea lamentava un’estrema gelosia da parte del suo fidanzato, che arrivava anche ad impedirle di uscire con le amiche per una semplice pizza. Nel corso delle puntate abbiamo fortunatamente rivalutato Alfonso, dal momento che si è fatto un bellissimo esame di coscienza ed è giunto alla consapevolezza che Federica è la donna della sua vita, ma è in primo luogo una donna che va rispettata in quanto tale con le sue scelte e i suoi desideri. Il falò di confronto tra Alfonso e Federica è stato il più emozionante degli ultimi anni, non servivano neppure parole per dimostrare il loro grande amore… Peccato che per la partenopea fosse tutta una recita! Nell’intervista del mese dopo, Federica si è presentata con un look da vera influencer - come se non fosse stato sempre piuttosto palese che il suo reale interesse fosse mettersi in mostra in tv - e ha ammesso di non aver voluto riprendere il rapporto perché non sentiva la sua mancanza come avrebbe dovuto. Alfonso con il cuore infranto sembra un cucciolo di Labrador pronto a correre dietro ad un rotolo di carta igienica in uno spot, insomma ha fatto stringere il cuore a tutti. Federica ti meriti un bel 4 anche solo per tutte le segnalazioni sul tuo conto, Alfonso prenditi un bel 7 perché sei un vero tenerone!

Mirco ha trovato l’amore a Temptation Island, colpo di scena: Giulia che dramma

Mirco e Giulia, coppia toscana che sta insieme da nove anni, ha riservato delle belle sorprese nel corso della nuova edizione di Temptation Island. Inizialmente, infatti, la coppia era di una noia letale fino a quando il bel Mirco ha preso coraggio e si è avvicinato alla tentatrice Alessia, alla quale va il premio per essere l’unica senza filler alle labbra e seno rifatto. Insomma, mentre Giulia sempre più pedante ha poi cercato una via di fuga, proponendo addirittura la terapia di coppia per salvare il rapporto durante il falò di confronto, Mirco ha trovato l’occasione buona per fuggire dalla pesantezza della sua fidanzata. E il toscano ha fatto una buona scelta dato che Alessia è molto presa da lui, al punto che nel mese dopo la fine del reality show di Canale 5 i due si sono frequentati più volte ma attenzione… Giulia non sembra essersi arresa! Mirco, infatti, ha ammesso di sentirla spesso ma di averle confermato di non voler recuperare il rapporto, e lei come una brava ex fidanzata tossica non solo continua a mandargli messaggi affinché non la dimentichi mai, ma ancora non gli ha ridato le chiavi di casa rimandando il trasloco. Giulia, fatti un favore, riprenditi e dimostra di avere un po’ di amor proprio, Mirco non ti vuole! Alla petulante toscana 3, al fidanzato che ha preso coraggio solo grazie ad un’altra donna va un bel 5 in pagella.

Temptation Island, Anna ma cosa combini: Alfred scappa anche da Sofia

Qui, vi avvertiamo, c’è bisogno di sedersi un attimo e accompagnare la lettura ad una tisana rilassante. Ripercorriamo la fine del rapporto tra Anna e Alfred, concluso dopo che lui ha baciato in diretta tv la single Sofia e al falò di confronto ha confermato di non avere più sentimento per lei. Alfred esce con Sofia, Anna lo ha distrutto con una freddezza degna di un killer esperto al falò, e noi eravamo molto contenti. Cosa è successo un mese dopo? Guarda un po’, Alfred si è stufato di Sofia dopo qualche notte di passione insieme, decisamente qualcosa che nessuno avrebbe mai ipotizzano vero?! Sofia, in lacrime e pentita come Maria Maddalena davanti alla croce, ha raccontato di essere stata ingannata da Alfred, che le avrebbe addirittura proposto di conoscere la sua famiglia, spillando il tè di cui avevamo bisogno. Mentre la tentatrice, dunque, smonta completamente le parole di Alfred che ormai ha più vite parallele di un ricercato grazie alle bugie che continua a propinare, Anna si presenta con un look alla Kim Kardashian e le idee poco chiare. La siciliana non solo ha accettato di ascoltare le parole di Alfred, ma ha addirittura iniziato a perdonarlo per quanto le ha fatto. Spoiler: i due si stanno rifrequentando secondo le segnalazioni più recenti ed è proprio i caso di dire “non chiederti perché lui è un clown ma perché tu torni sempre al circo”. Che enorme, immensa, grande delusione Annina ti meriti un 5 in pagella per questo finale (che sarebbe stato un voto alto per il tuo percorso invece), mentre Alfred per noi non è classificabile.

Temptation Island, guarda il Video delle Pagelle alle coppie di questa edizione:

Temptation Island, Titty ha spezzato la maledizione dell’anello di Antonio

Passiamo ad una delle coppie più chiacchierate di questa edizione di Temptation Island, ovvero quella composta da Titty e Antonio. Lui ha teso una trappola alla sua fidanzata, accusandola di gelosia per poi ammettere di non amarla più, lasciandosi andare con la single Saretta. Quest’ultima, pur di non condividere neppure un secondo di più con lui, ha fatto le valige e ha lasciato il villaggio dei fidanzati rinunciando anche al bonifico, creando un precedente unico nella storia del programma condotto da Alfonso Signorini. Al falò di confronto anticipato, dopo aver distrutto l’anello di nozze nel fuoco trasportandoci in una dimensione degna di Tolkien, Titty ha piantato in asso Antonio che ha ribadito di non amarla più. Certo gli serviva davvero il percorso fatto in televisione? Secondo noi avrebbe potuto farsi un bel esame di coscienza tempi addietro, invece di prenotare il ristorante per il matrimonio mai voluto. Cosa è successo un mese dopo? Titty paladina della giustizia, di nero vestita con il suo gloss super glamour, conferma di poter fare benissimo a meno di Antonio, che neppure le ha scritto quando sono tornati a casa. Lui, dal canto suo, con la faccia da cane bastonato ha ammesso di sentire la mancanza di Titty in casa ma come figura femminile, in sintesi come una colf, dando la mazzata finale alla pessima figura fatta. Titty ti adoriamo meriti un 8, Antonio rimandato a settembre.

Temptation Island, Valerio e Diandra: ecco cosa è il vero amore

Quando Valerio e Diandra di sono lasciati al falò di confronto anticipato a tutto il pubblico è parsa una scelta surreale, dato che era piuttosto chiaro che tra loro ci fosse quello che è comunemente detto il vero amore. Ecco, infatti, che il pugliese dedica alla sua bella una lettera che ha fatto piangere a tutti anche l’acqua del battesimo e arriva il lieto fine. Cosa è successo un mese dopo? Semplicemente, Diandra e Valerio sono più uniti che mai, anche più belli possiamo dirlo ad alta voce, illuminati da una luce particolare di chi ha trovato la stabilità che tanto cercava. Nulla da aggiungere, qualcosa da invidiare… Per noi è Diesciiii!

Temptation Island, Millie e Michele: che noia

Spenderemo poche parole per il percorso di Millie e Michele perché l’unica cosa degna di nota è il look della Moi durante l’intervista del mese dopo l’addio a Temptation Island. Tornando a noi, Michele dimostra ancora una volta di avere poco carattere ammettendo a Filippo Bisciglia di essere ancora tanto innamorato di Millie, forse ora più innamorato rispetto a lei, ma vuole che la fidanzata ammetta i suoi errori e non gli dia più modo di essere geloso. Allora Michele, parliamoci chiaro, anche chi non ha estrema conoscenza delle vostre dinamiche di coppia è chiaro che Millie non è una donna controllabile o contenibile, o la ami così come è o lasci perdere. E questo per fortuna Millie lo ha capito, dato che non sembra propensa a tornare sui propri passi, essendosi affrancata dalla sensazione terribile di rimanere sola senza punti di riferimento. Questa relazione non ha nulla di eclatante da segnalare, per noi entrambi raggiungo la sufficienza con un bel 6.

Temptation Island, qualcuno si ricordava di Fabio e Sara?

In chiusura della settima e ultima puntata di Temptation Island, arrivano Fabio e Sara. Un momento di turbamento nel pubblico perché a stento ce li ricordavamo, poi flash sul falò distruttivo della giovane che ha decisamente smontato il suo fidanzato per poi ammettere di voler lavorare sul loro rapporto. Sembra che Sara abbia preso la giusta decisione dato che il suo fidanzato non solo è migliorato, ma ha preso anche decisioni importanti sul loro rapporto chiedendole di convivere. Fabio invece, una domanda: ma quel rinofiller esattamente chi te lo ha praticato? Sufficienza anche per loro, oggi siamo buoni e poi ammettia di ricordarci ben poco di questa coppia, quindi perché accanirsi dai.

