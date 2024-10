Temptation Island, la tentatrice Sofia lancia una frecciatina ad Anna Acciardi sui social

News VIP

La discussa tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island, Sofia Costantini, torna all'attacco contro Anna Acciardi sui social: "Sorry se Alfred ha scelto Sofia...dalle stalle alle stelle".

Stasera, martedì 15 ottobre 2024, andrà in onda su Canale 5 la sesta e attesissima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Nell'attesa, l'ex tentatrice di Alfred Ekhator, Sofia Costantini, è tornata all'attacco contro Anna Acciardi sui social.

Anna nel mirino della single Sofia

Manca davvero poco alla nuova puntata di Temptation Island, che andrà in onda stasera martedì 15 ottobre 2024 su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. Tra i protagonisti della dodicesima edizione, Anna Acciardi e Alfred Ekhator sono stati senza ombra di dubbio i più chiacchierati visto il comportamento irrispettoso e fuori luogo assunto da lui nel villaggio delle tentazioni.

L'avvicinamento tra Alfred e la single Sofia Costantini, culminato in un passionale bacio, ha profondamente ferito e deluso la sua fidanzata Anna che, dopo il falò di confronto anticipato, ha deciso di lasciare Temptation Island da sola. Tuttavia, terminata l’esperienza nel fortunato docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, la tentatrice non ha mai perso occasione di lanciare frecciatine sui social ad Anna.

L'ultima frecciatina di Sofia Costantini nei confronti di Anna Acciardi è arrivata poche ore fa. Come riportato da Isa e Chia, l'ex tentatrice di Alfred Ekhator ha pubblicato sui social un video in cui ballava sulle note di Sorry di Justin Bieber insieme ad un amico, che ha scritto: "Sorry Anna se Alfred ha scelto Sofia…Dalle stalle alle stelle". Il filmato in questione, però, non è per niente piaciuto ai numerosi fan di Temptation Island, che si sono duramente scagliati contro la single.

Le anticipazioni della nuova puntata di Temptation Island

Con l'uscita di scena di Anna Acciardi e Alfred Ekhator, Sara El Moudden e Fabio Mascaro, Diandra Pecchioli e Valerio Palma, le coppie ancora in gara sono quattro. Stando alle anticipazioni della nuova puntata di Temptation Island, le cose non si metteranno per niente bene Titty, che si mostrerà furiosa nei confronti del fidanzato Antonio. Non solo. Filippo Bisciglia bloccherà l'esterna di Mirco e Alessia per comunicargli la richiesta di Giulia. Mirco accetterà il falò di confronto anticipato? Grande delusione anche per Michele, che vedrà delle nuove immagini della sua fidanzata Millie insieme a uno dei tentatori di questa edizione.

