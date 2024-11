Temptation Island, la dolce dedica di Alessia per Mirco Rossi: "Conoscerti è stata una fortuna"

News VIP

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Mirco Rossi e la tentatrice Alessia Sagripanti dopo Temptation Island: sui social arriva una dolcissima dedica d'amore di lei per l'ex di Giulia Duranti.

La relazione nata nel villaggio di Temptation Island tra Mirco Rossi e Alessia Sagripanti prosegue al meglio. In occasione del compleanno di lui, la bella tentatrice dell'ultima edizione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha deciso di fargli una dolcissima dedica sui social.

Alessia e le dolci parole per Mirco

Mirco Rossi e Alessia Sagripanti hanno deciso di lasciare Temptation Island insieme e provare a viversi lontano dalle telecamere. Una prova che è stata decisamente superata visto che i due amati protagonisti dell'ultima edizione del fortunato docu-reality delle tentazioni Canale 5 sono diventati inseparabili. In occasione del compleanno di lui, l'ex tentatrice ha deciso di dedicargli sui social parole piene di stima e amore:

Oggi è il compleanno di una persona per me importante. Una persona preziosa, che non se ne incontrano più tanto spesso ormai, di una bontà, gentilezza e premura che non ne avete idea. Ti ringrazio per ogni attenzione e ogni momento bello che mi hai regalato fino a ora. Conoscerti è stata una fortuna, lo sai. Sono felice di poter condividere questo giorno con te. Ti auguro libertà, amore e felicità, oggi e ogni giorno.

Dopo aver chiuso la lunga storia d'amore con Giulia Duranti, che pare abbia iniziato a frequentare un altro ragazzo dopo l'esperienza a Temptation Island,Mirco Rossi ha deciso di approfondire la conoscenza con la single Alessia Sagripanti, conosciuta nel villaggio in Sardegna. Stando ai loro ultimi movimenti social e alle dichiarazioni rilasciate da lui sembrerebbe che le cose tra di loro vadano a gonfie vele.

"Stiamo molto bene, facciamo le cose con calma com’è giusto che sia. A me lei piace tanto e non le dà fastidio che sul mio profilo ci siamo ancora le foto con la mia ex" ha dichiarato Mirco rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan circa la sua relazione con l'ex tentatrice Alessia.

Ex volto di Temptation Island nel cast del Gf

Per una coppia che si è detta addio, ce n'è un'altra che sta per ricongiungersi. Con grande sorpresa di tutti, Alfonso D'Apice enterà nella Casa del Grande Fratello dove ritroverà la sua amata Federica Petagna. Un vero e proprio colpaccio per Alfonso Signorini che, anche quest'anno, ha deciso di giocarsi la carta di Temptation Island per risollevare gli ascolti della nuova edizione del reality show. Non è da escludere, quindi, una possibile partecipazione anche del tentatore Stefano Tediosi. Come reagirà la giovane campana? Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda lunedì 4 novembre 2024 in prima serata su Canale 5.

