Temptation Island, l’opinione della Puntata: Anna asfalta Alfred, è lei la Queen di questa edizione

Commenti a caldo sulla quinta puntata di Temptation Island. Anna asfalta Alfred al falò di confronto anticipato e il pubblico del reality, condotto fa Filippi Bisciglia, la elegge regina di questa edizione.

È finalmente arrivato il tanto atteso momento del falò di confronto anticipato tra Alfred e Anna, la coppia più chiacchierata della nuova edizione di Temptation Island, e noi non ci siamo persi neppure un secondo dell’umiliazione che la graffiante siciliana ha inferto al suo fidanzato. Mentre lui scoppia in lacrime sconsolato, totalmente asfaltato da Anna, lei ostenta una freddezza invidiabile e lascia con il sorriso stampato sul volto il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Ecco la nostra opinione sulla quinta puntata.

Temptation Island, l’incandescente falò di confronto tra Anna e Alfred

Sono loro i protagonisti più chiacchierati della nuova edizione di Temptation Island e il falò di confronto anticipato non ha deluso le aspettative, portando il pubblico di Canale 5 ad eleggere Anna come la vera regina di questa stagione del reality delle tentazioni, condotto da Filippo Bisciglia. Ma partiamo con ordine. Anna e Alfred stanno insieme da due anni e hanno deciso di partecipare per volare della siciliana che, dopo aver scoperto un tradimento e temendo ve ne fossero anche altri, non riesce più a fidarsi del suo fidanzato. Alfred entra nel villaggio dei fidanzati e coglie immediatamente l’occasione di dimostrare alla sua dolce metà quanto la ami, la rispetti e quanto sia maturato. No stiamo scherzando, scusate. Alfred entra nel villaggio dei fidanzati e punta immediatamente la single Sofia che, guarda caso, seguiva già da tempo sui social.

Lei vedendo una reale possibilità di bonifico vivente non se lo è fatta ripetere due volte e tra “black connection”, discorsi mirati a far leva sulle insicurezze del ragazzo che, sebbene scorretto appare anche piuttosto sprovveduto, una reazione fisiologica impossibile da nascondere in barca e strascicamenti vari, alla fine riesce a farlo cedere e arriva il clamoroso bacio. Anna, sgomenta e schifata, chiede il falò di confronto finale ma non fa in tempo a comunicare la decisione alla redazione che Bisciglia entra nel villaggio delle fidanzate per riferire che Alfred vorrebbe incontrarla per un faccia a faccia. Insomma, messo alle strette Alfred ha deciso di giocarsi la carta del “chi mena per primo, mena due volte”, presentandosi con il capo cosparso di cenere all’incontro con la sua fidanzata.

Peccato che Anna abbia deciso di indossare la sua maschera di più totale freddezza, sedendo sul ceppo davanti al falò senza rinunciare al sorriso stampato in faccia, zittendo sistematicamente il suo fidanzato che ha deciso di essere sincero (frase ad effetto che probabilmente si è preparato, dato che l’ha ripetuta uno spropositato numero di volte), senza avere pietà alcuna. “Guarda che belli che siete, che schifezza”, il commento glaciale di Anna al video del bacio tra Alfred e Sofia, “Non ti sto insultando, ti sto descrivendo” per poi concludere con “Stai facendo quello che sei”, tutte frasi che hanno totalmente demolito il suo fidanzato, al quale non rimane che scoppiare in lacrime.

Temptation Island, Anna è la Queen di questa edizione: i Social impazziscono per lei

Insomma, Anna non si è risparmiata e ha spazzato via tutte le speranze di Alfred di uscire, se non totalmente pulito, perlomeno meno sporco di quello che è. Il problema, si intende, non è la mancanza di sentimento che è chiarissima e lampante ma il tradimento per arrivare a dire alla fidanzata di non amarla più, per poi sciorinare la scusa della famiglia vecchia come il primo capitolo della Bibbia. Alfred, purtroppo per lui, non ha avuto scampo davanti l’incredibile padronanza linguistica e la faccia tosta di Anna, che non è scomposta di una virgola fino a quando non è tornata nel villaggio, lasciandosi andare a poche lacrime dettate dalla rabbia. Il colpo di classe - si fa per dire - ce lo serve Alfred quando tentenna alla domanda finale di Filippo Bisciglia, che gli chiede se vuole lasciare Temptation Island da solo o con Anna. Il ragazzo sembra sinceramente combattuto, peccato che poche ore dopo la sua lingua sia nuovamente nella bocca della tentatrice Sofia.

Mentre il falò di confronto anticipato scorreva in prima serata su Canale 5, il popolo del web è totalmente esploso in particolare su X, acclamando a gran voce Anna come la regina indiscussa di questa edizione, la paladina che tutte noi meritavamo. Perché va bene perdonare, rifletterci, tornare sui propri passi, ma è importante anche dimostrare che una donna sappia mettere l’amor proprio prima della brutta sensazione di rimanere sola dopo tanto tempo. Certo c’è stato anche chi è riuscito parzialmente ad immedesimarsi con Alfred perché, lo ripetiamo, non è un cattivo ragazzo ma semplicemente un ragazzo che non è assolutamente pronto ad avere alcun rapporto affettivo che vada oltre l’autocompiacimento. Le lacrime di Alfred hanno intenerito, così come la freddezza di Anna ha lasciato qualcuno perplesso, ma la maggior parte del pubblico pende dalla sua parte e ora tutti sono curiosi di scoprire quanto durerà il flirt tra il fidanzato e Sofia. Il sentore è che la relazione sia solida quanto un castello di carte, ma chissà se i due protagonisti di Temptation Island invece ci stupiranno.