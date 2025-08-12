Temptation Island, l'ex tentatrice Maika Randazzo e Josh Rossetti sono una coppia!

News VIP

L'ex tentatrice di Temptation Island, Maika Randazzo, è uscita allo scoperto come nuova fiamma di Josh Rossetti, fratello di un'altra ex tentatrice.

Maika Randazzo è stata una delle tentatrici dell'edizione 2024 di Temptation Island: nel corso del docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia la single si è avvicinata a Lino Giuliano, che aveva preso parte al programma con la fidanzata Alessia Pascarella. Una volta terminata l'esperienza nel reality delle tentazioni, però, Maika e Lino avevano chiuso il loro breve flirt e, ora, l'ex tentatrice ha ritrovato l'amore con un altro volto legato ai reality di Canale 5: Josh Rossetti.

Temptation Island, Maika Randazzo e Josh Rossetti sono una coppia!

Josh Rossetti è il fratello maggiore di Greta Rossetti, che è stata una delle tentatrici dell'edizione 2023 di Temptation Island ed è stata la single che ha conquistato il cuore di Mirko Brunetti. I due si sono poi detti addio qualche mese dopo, per poi ritrovarsi nella Casa del GF, dove hanno ricreato il triangolo amoroso estivo grazie alla presenza nel reality di Perla Vatiero, ex di Mirko.

Josh, invece, ha trovato inaspettatamente l'amore con Monia La Ferrera, che è stata una delle concorrenti del GF insieme a Greta e Perla e che ha incontrato Josh nel dietro le quinte dello studio di Canale 5 dopo la sua eliminazione.Come hanno raccontato entrambi nel corso delle prime interviste, il loro è stato amore a prima vista e per quasi un anno sono stati affiatati e uniti anche contro le polemiche che sono nate intorno al fratello di Greta.

Josh è finito al centro delle polemiche per il suo comportamento aggressivo nei confronti di Massimiliano Varrese e di Gabriele Parpiglia, il giornalista che è arrivato a querelare Rossetti per le sue minacce e insulti ricevuti durante una puntata del format radiofonico Turchesando. Tra Monia e Josh è poi terminato tutto nel novembre del 2024, ma sembra che il fratello di Greta abbia ora trovato l'amore con un altro volto di Temptation Island: l'ex tentatrice Maika Randazzo.

Temptation Island, Maika Randazzo ha trovato l'amore accanto a Josh Rossetti, fratello di un'altra ex tentatrice

A rivelare della nascita della nuova coppia sono stati i diretti interessati attraverso la pubblicazione di una storia Instagram condivisa: sui social, infatti, Maika Randazzo e Josh Rossetti hanno postato alcuni scatti che confermavano la loro relazione. In una si vedono le gambe di Maika in spiaggia, a Sabaudia, dove i due stanno trascorrendo le vacanze, in un'altra foto pubblicata da Josh appare l'ex tentatrice del docu-reality delle tentazioni.

E, infine, un'altra foto li raffigura insieme sorridenti, con Josh intento a baciare Maika. L'ex tentatrice era finita in un triangolo con Lino Giuliano e Alessia Pascarella, ma la simpatia per l'ex protagonista partenopeo era rapidamente scemata a poche settimane dalla conclusione di Temptation Island, portando così i due a chiudere in fretta e furia il loro flirt.

