Temptation Island, Jenny Guardiano reagisce alle ultime dichiarazioni di Tony Renda: "Non associatemi a quella persona"

News VIP

L'ex protagonista di Temptation Island Jenny Guardiano ha replicato infastidita alle parole dell'ex fidanzato Tony Renda: ecco il botta e risposta social tra i due!

Nelle scorse ore, sui social, si è verificato un acceso botta e risposta tra Jenny Guardiano e Tony Renda, una delle coppie protagoniste dell'edizione estiva di Temptation Island. I due hanno lasciato il programma insieme, appianando i problemi di fiducia legati ai tradimenti e alla vita da donnaiolo del dj, ma a distanza di pochi mesi la loro relazione si è interrotta. Accusato da Jenny di averla tradita, Tony ha negato tutto e le sue ultime dichiarazioni hanno provocato una risposta piccata dell'ex fidanzata.

Temptation Island, Jenny Guardiano replica alle parole di Tony Renda

Poche ore fa, rispondendo alle domande dei followers, Tony Renda ha negato di aver tradito Jenny Guardiano, con cui ha vissuto l'esperienza di Temptation Island. Inoltre, il dj ha ammesso di provare ancora un forte sentimento per l'estetista, aggiungendo tuttavia - a mo' di frecciatina - di aver anche compreso di non essere la persona giusta per lei. Il dj, infatti, ha dichiarato che la differnza d'età tra loro e la visione di come dovrebbe essere l'amore tra due persone lo hanno portato a realizzare di essere incompatibile con Jenny.

Queste dichiarazioni hanno scatenato la replica di Jenny Guardiano e dato avvio a un botta e risposta tra i due ex protagonisti di Temptation Island. Nelle scorse settimane, Jenny aveva annunciato la fine della storia con Tony, dopo aver ricevuto prove concrete dei suoi nuovi tradimenti. Il dj ha negato con fermezza di aver mai tradito la fidanzata, affermando che "non ci sono prove" e che parte del suo lavoro consiste nell'avere contatti con le persone, soprattutto, donne, ma che questo non faceva di lui un traditore.

Le frecciatine rivolte a Jenny e la smentita dei tradimenti a suo danno hanno spinto Guardiano a prendere la parola sui social e a replicare a tono all'ex fidanzato. L'estetista ha chiesto di non essere associata a Tony e che tutto ciò che l'ex fidanzato ha dichiarato è completamente falso.

Temptation Island, Tony nega di aver tradito Jenny: arriva la replica della diretta interessata

"Non associatemi più a Tony, non esiste più Jenny & Tony, ma solo Jenny e poi c'è Tony per i ca**** suoi" ha dichiarato furiosa in una storia Instagram Jenny Guardiano. L'ex protagonista di Temptation Island si è mostrata infastidita dalle continue intromissioni di Tony Renda nella sua vita e dalle sue ultime dichiarazioni.

Jenny ha dichiarato che, fino a ora, non ha voluto sbugiardarlo ulteriormente per rispetto alla loro storia, ma che è stanca di "essere associata a quella persona" e di non voler più sapere nulla di lui. In merito alle sue ultime affermazioni, Jenny ha sbottato dicendo che si tratta di bugie per ripulirsi la coscienza, ma che la verità dei fatti è un altra.

L'ex protagonista del docu-reality sui sentimenti ha poi concluso il suo sfogo dichiarando di aver sempre protetto l'ex fidanzato, ma che ora ha deciso di dirgliene quattro: "Si faccia la sua vita e la sua strada, ma lontano da me, io non lo nomino più, vediamo se lui mi nomina ancora".

Scopri le ultime news su Temptation Island