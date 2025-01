Temptation Island, Jenny Guardiano criticata per non aver rispettato il Lutto a Capodanno: la furiosa replica

News VIP

Dopo aver annunciato la dolorosa scomparsa del padre, l'ex protagonista di Temptation Island Jenny Guardiano finisce al centro dei commenti velenosi del popolo di Instagram. Ecco cosa è successo.

Nelle ultime settimane, Jenny Guardiano è tornata al centro del gossip e purtroppo non a causa di buone notizie. L’ex protagonista di Temptation Island ha annunciato con dolore la scomparsa del padre, per poi spiegare di aver messo fine alla sua love story con Tony Renda a causa di molteplici tradimenti. Ora, dopo che alcuni haters l’hanno duramente attaccata per non aver rispettato il lutto a Capodanno, Jenny prende nuovamente la parola e tuona sui social.

Temptation Island, Jenny Guardiano torna al centro delle polemiche

Dopo il suo appassionante percorso a Temptation Island, Jenny Guardiano si è guadagnata l’affetto dei fan del reality show di Canale 5. La bella siciliana ha ripreso il rapporto con Tony Renda, che ha fatto ammenda dei propri errori del passato, e tutto sembrava procedere per il meglio. Purtroppo, invece, la vita di Jenny è stata completamente stravolta in pochissimo tempo a causa dell’improvvisa scomparsa del padre, venuto a mancare prima di Natale. Un dolore che Guardiano ha voluto condividere con i suoi fan su Instagram, dove è sempre trasparente e sincera sulla proprio vita quotidiana, trovando il conforto e l’appoggio di tantissimi followers.

Pochi giorni dopo questo grave e doloroso lutto, tuttavia, Jenny ha stupito tutti raccontando di aver messo per sempre fine alla sua love story con Tony, dopo aver scoperto che il deejay ha continuato a mancarle di rispetto anche dopo il loro percorso nel programma di Filippo Bisciglia, ripetendo i tradimenti alle sue spalle. Insomma, un bel colpo basso da parte di Tony, che si è difeso sui social, dichiarando di essere certo di poter tornare con Jenny il prima possibile, quando il suo dolore non la confonderà al punto da portarla lontana dal loro amore. Nel frattempo, Jenny torna al centro dei pettegolezzi a causa di una nuova polemica che si è scatenata dopo il suo viaggio a Londra per Capodanno.

Temptation Island, Jenny non rispetta il tutto a Capodanno: piovono critiche

Dopo essere diventata un volto molto amato grazie alla sua partecipazione a Temptation Island in coppia con Tony Renda, Jenny Guardiano ha attraversato un periodo molto difficile. Prima il lutto per la perdita del padre, morto prematuramente a causa di una brutta malattia, poi l’addio definitivo a Tony dopo aver scoperto che il deejay la tradiva ancora ripetutamente, la bella siciliana ha avuto molti pensieri. Per questo ha deciso di fare un viaggio con le sue migliori amiche, festeggiando il Capodanno a Londra. Questa scelta, tuttavia, non è piaciuta ad alcuni fan che hanno attaccato duramente Jenny, accusandola di non aver rispettato il lutto e di aver pensato solo a divertirsi lontano dalla famiglia. A questo punto, Guardiano ha sbottato furiosa:

“Partiamo dal presupposto che non potete permettervi di commentare senza aver vissuto la mia situazione […] Oggi sono accanto alla mia famiglia, sono un punto di riferimento per loro e mi prendo cura di molte responsabilità importanti. Lo faccio con tutto l’impegno e l’amore possibile. E adesso venite a criticarmi per due foto? Sono venuta a Londra con l’ansia e le lacrime agli occhi, ma oggi il senso della mia vita è viverla proprio come avrebbe voluto lui”.

Questo è parte del lunghissimo sfogo al quale si è lasciata andare l’ex protagonista di Temptation Island su Instagram, ricordando che suo padre avrebbe voluto vederla sempre felice e che non avrebbe voluto vederla perde occasione di divertirsi e brillare. Tanti i commenti a suo sostegno dopo questo lungo sfogo, del resto chi non c’è passato non sa che si può reagire in modi tanto diversi tra loro al lutto.

Scopri le ultime news su Temptation Island.