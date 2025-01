Temptation Island, gli Haters esagerano con Jenny Guardiano che esplode sui social!

News VIP

Jenny Guardiano, ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, è stata presa di mira dagli haters ed ecco come è esplosa lei su Instagram.

Grande protagonista di Temptation Island, Jenny Guardiano non sta passando un momento semplice nella sua vita a causa della scomparsa del padre e della rottura con Tony Renda, dovuta alle infedeltà del deejay siciliano. Quando gli haters si scatenano sotto ad una sua foto su Instagram, Jenny non rimane a guardare e replica a tono, difendendosi.

Temptation Island, Jenny Guardiano presa di mira dagli haters

Grazie alla sua partecipazione all’edizione estiva di Temptation Island, Jenny Guardiano si è fatta conoscere dal pubblico di Canale 5 che si è mostrato molto affettuoso nei suoi confronti, iniziando a seguirla anche sui social per scoprire cosa succede nella sua vita privata dopo la fine del programma. La bella siciliana sta vivendo un momento no a causa di un grave lutto a seguito della scomparsa prematura del padre e poi alla rottura con Tony, dovuta alla scoperta di nuovi tradimenti e chat che confermavano i sospetti sempre nutriti sul suo conto. Anche se inizialmente il deejay sembrava essere positivo circa la situazione prevedendo di riuscire a farsi perdonare e tornare al fianco di Jenny, lei sembra essere risoluta e non voler fare passi indietro, decisa a non perdonare ulteriori mancanze di rispetto da parte del suo ex compagno. Guardiano è senza dubbio una bellissima ragazza e in tanti lo hanno notato, ma come sempre non tutti hanno la sensibilità di apprezzarlo senza creare polemiche e così quando un hater le ha chiesto quando avrebbe aperto un profilo OnlyFan, Jenny è esplosa:

“Mi sembra davvero fuori luogo che c’è chi pensa che una donna debba aprire OnlyFans solo perché è donna o perché si fa una foto. Non c’è niente di male in chi sceglie di farlo, ma certi commenti sono decisamente misogini e provocatori. Ogni persona ha il diritto di fare le proprie scelte senza essere giudicata per il proprio genere. Ti consiglio di rispettare le donne invece di lasciare commenti che alimentano odio e stereotipi. Sarebbe un passo avanti per l’umanità”.

Una risposta con i fiocchi quella di Jenny che si è mostrata molto infastidita da questo commento, e ha dato prova di grande intelligenza con la sua replica perfetta. La siciliana si è presa poi qualche momento per rispondere ai suoi fan, che la tempestano di domande per sapere come sta durante questo periodo complicato. Jenny ha rivelato di essersi sentita meglio grazie all’appoggio e all’amore della sua famiglia, ma anche grazie al viaggio a Londra fatto con le amiche, anche questo motivo di scontro sui social.

Temptation Island, Jenny torna a parlare dell’ex Tony

Tra le tante domande dei fan ce ne son state anche diverse a proposito del rapporto con Tony Renda e della loro burrascosa rottura. Dopo Temptation Island tutti si aspettavano che il deejay avrebbe fatto sul serio questa volta, avendo compreso che poteva perdere del tutto la sua compagna, ma così non è stato. Jenny Guardiano ha confidato al popolo del web di essersi pentita di aver raccontato in quel modo i dettagli dell’addio a Tony, ma di averlo fatto perché era in preda alla rabbia e alla delusione, poi ha aggiunto:

“Ci siamo conosciuti sei anni fa, io ero molto giovane, e insieme abbiamo vissuto di tutto. Se oggi sono la persona che sono, lo devo anche a lui e agli “insegnamenti” che mi ha trasmesso, essendo più grande di me e molto protettivo. Per me è stato famiglia, casa… Abbiamo condiviso anche momenti bellissimi, e preferisco ricordare quelli”.

Insomma, Jenny ha concluso dichiarando di augurare ogni bene a Tony ma sembra davvero decisa a rimanere lontana dal deejay siciliano che per tanti anni ha fatto parte della sua vita. Sarà davvero così o tra qualche mese assisteremo ad un ritorno di fiamma? Renda sembra propenso a farsi perdonare ancora una volta, sinceramente pentito ma anche certo che quello che Jenny ha scoperto non sia tutto vero.

