Temptation Island, Giulia Duranti torna a stuzzicare Mirco Rossi e poi svela: "Ho imparato tante cose, soprattutto a.."

Giulia Duranti torna sui social e lancia una frecciatina al suo ex fidanzato Mirco Rossi: ecco cosa ha dichiarato su Instagram la protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island!

Giulia Duranti è finita al centro dell'attenzione mediatica per alcuni suoi recenti gesti sui social. Con grande sorpresa di tutti, infatti, la protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island è tornata a stuzzicare il suo ex fidanzato Mirco Rossi, attualmente impegnato con Alessia Sagripanti.

La frecciatina di Giulia Duranti sui social

Giulia Duranti e Mirco Rossi sono stati tra i protagonisti dell'ultima fortunata edizione di Temptation Island. La giovane coppia, insieme da ben nove anni, aveva deciso di mettersi in gioco nel famoso villaggio delle tentazioni in Sardegna per ritrovare la complicità perduta. Tuttavia, nella trasmissione, lui si è avvicinato molto alla tentatrice Alessia Sagripanti e alla fine del percorso i due hanno deciso di abbandonare il falò di confronto da soli.

Entrambi hanno intrapreso nuove relazioni, ma nel corso dei mesi non hanno perso occasione di lanciarsi frecciatine reciproche, come accaduto proprio di recente. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan sui social circa la questione di essere stata ‘mantenuta’ dal suo ex, Giulia è tornata a pungere Mirco: "Non mi va di tornare di nuovo sull’argomento perché non merita nemmeno. Forse andava spiegata un po’ meglio la cosa, ma va benissimo così perché vedo che molti di voi hanno capito. Non mi ha mantenuta nessuno, tantomeno chi l’ha detto".

Giulia ha poi continuato raccontando ai suoi fan come si sente dopo l'esperienza vissuta nel fortunato docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia: "Molto bene e molto forte. Ho imparato tante cose, soprattutto a prendermi le responsabilità delle mie azioni e saper chiedere scusa. Non è una cosa scontata". A un utente che le ha chiesto cosa direbbe alla Giulia di tanto tempo fa, lei ha così risposto: "Svegliati. Guarda la realtà dei fatti e affrontala". Come reagirà Mirco? Deciderà di replicare alla frecciatina o lascerà correre?

È finità tra Jenny e Tony

Non solo Giulia. Nelle ultime settimane anche altri due ex volti di Temptation Island sono finiti al centro del gossip per la fine della loro storia d'amore. Stiamo parlando di Tony Renda e Jenny Guardiano. Ad ufficializzare la notizia è stata lei, che ha confessato che dietro i motivi della rottura si celavano i numerosi tradimenti del dj: "Ho scoperto dei tradimenti di Tony, grazie a diverse segnalazioni. Per me è qualcosa che nessuna donna dovrebbe mai tollerare".

Le rivelazioni di Jenny, ovviamente, hanno provocato la reazione di Tony, che ha voluto raccontare la sua versione dei fatti. Il noto dj ha svelato alcuni retroscena sulla rottura e chiarito che si tratta solo di una crisi. Il ragazzo si è detto dispiaciuto di quanto sta accadendo con la storica fidanzata, perché insieme hanno vissuto diversi momenti indimenticabili, e si è augurato di poter sistemare la situazione al più presto: "Spero che le cose possano aggiustarsi, ma per ora la situazione è questa". Ci riuscirà?

