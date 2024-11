Temptation Island, Giulia Duranti rompe il silenzio sul percorso di Federica Petagna al Gf: "Spero solo che..."

News VIP

La protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island, Giulia Duranti, commenta sui social il percorso dell'amica Federica Petagna nella Casa del Grande Fratello e chiarisce la sua attuale situazione sentimentale.

Federica Petagna è, al momento, la concorrente più chiacchierata e discussa del Grande Fratello. A commentare il suo percorso nella Casa più spiata d'Italia con Stefano Tediosi e Alfonso D'Apice è arrivata anche Giulia Duranti, protagonista della dodicesima edizione di Temptation Island ed ex fidanzata di Mirco Rossi.

Le parole di Giulia su Federica

Alfonso Signorini è riuscito a portare nella Casa del Grande Fratello uno dei triangoli già infuocati dell’ultima stagione di Temptation Island. Dopo aver fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, infatti Federica Petagna si è trovata a riabbracciare sia l’ex fidanzato Alfonso D’Apice e poi che il tentatore Stefano Tediosi, con il quale ha iniziato una frequentazione dopo l'esperienza nel docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

L'ingresso di Stefano nella Casa del Gf, però, ha portato con sè numerose polemiche. Dopo aver varcato la famosa porta rossa, l'ex tentatore di Temptation Island ha accusato Federica di aver frequentato altri ragazzi oltre a lui. Una situazione che è stata commentata sui social anche da Giulia Duranti che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, ha rivelato di essere interessata solo al bene della sua amica:

Fede è stata la mia compagna di stanza, voglio bene a tutte le ragazze e ci sarò sempre per loro. Ci siamo aiutate tutte fin da subito e posso solo che ringraziarle. Sono tutte mie amiche [...] Non penso niente e non mi interessa di quello che ha fatto, se lo ha fatto e perché lo ha fatto. Spero solo che stia bene.

Giulia replica alle accuse

Dopo aver commentato il percorso di Federica Petagna nella Casa del Grande Fratello, Giulia Duranti ha rotto il silenzio sulla sua attuale situazione sentimentale. La giovane toscana ha ammesso di sentirsi "un’altra persona per tanti aspetti" grazie anche all'esperienza vissuta nel villaggio delle tentazioni e parlato della sua nuova frequentazione dopo la rottura con Mirco Rossi: "Ci stiamo frequentando. E’ molto dolce e non è facile starmi accanto dopo tutto quindi è anche molto paziente".

Non solo. La discussa protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island ha colto l'occasione anche per spiegare il motivo della sua assenza alla rimpatriata delle concorrenti con Filippo Bisciglia e replicato alle accuse del suo ex fidanzato circa la sua posizione lavorativa: "Non sono andata perché avevo da fare a casa nuova. Quindi sono rimasta a casa [...] Ho sempre lavorato, sono stata ferma ad aprile per qualche mese. Lavoravo in un negozio di abbigliamento e mi occupavo del sito e social network".

