Con un video sui social, gli ex protagonisti di Temptation Island, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, hanno celebrato la loro promessa di matrimonio, rendendo il sogno delle nozze sempre più vicino.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono una delle coppie delle ultime edizioni di Temptation Island, il docu-reality sui sentimenti di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia. I due, pur avendo riscontrato non pochi problemi, nel corso dei 21 giorni del percorso nel programma tv, hanno deciso di darsi una seconda possibilità e, a breve, convoleranno a nozze. Infatti, di recente, la coppia ha celebrato la promessa di matrimonio, momento che precede le nozze e che li porta sempre più vicini a coronare il loro sogno d'amore.

Temptation Island, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara prossimi alle nozze

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara hanno partecipato a una delle ultime stagioni di Temptation Island: erano entrati nel programma tv per appianare le loro divergenze, causate dalla mancanza di fiducia di Gabriela verso il fidanzato. Giuseppe, infatti, era stato smascherato da Gabriela, mentre intratteneva delle conversazioni online con altre ragazze, utilizzando il nickname American Boy. Nel corso dei 21 giorni, Gabriela aveva realizzato l'immaturità del fidanzato e alcuni suoi comportamenti che non aveva apprezzato. Perciò, aveva deciso di chiudere con lui al falò di confronto finale. Tuttavia, Giuseppe era riuscito a farsi perdonare e aveva chiesto alla compagna una seconda possibilità.

Gabriela e Giuseppe erano stati poi ospiti di Uomini e Donne, per raccontare come procedeva la loro storia e a sorpresa il napoletano aveva deciso di chiedere alla fidanzata di sposarlo. Entusiasta, Gabriela aveva accettato e nel corso del 2024 avevano iniziato a programmare il loro matrimonio. Nonostante un momento di crisi, i due sono sempre più vicini a coronare il loro sogno.

E, infatti, nelle scorse ore hanno postato sui social alcuni momenti della loro promessa di matrimonio, un momento che precede le nozze vere e proprie. La coppia ha mostrato in un video il momento delle firme in comune, insieme ai famigliari, che li hanno poi festeggiati con un piccolo rinfresco.

Temptation Island, crisi tra Giuseppe e Gabriela: ecco cosa è successo

Nonostante i due ex protagonisti di Temptation Island avessero superato molte difficoltà già nel loro percorso nel docu-reality sui sentimenti, la loro storia non è poi proseguita senza ulteriori alti e bassi. I preparativi del matrimonio, che sarebbe dovuto essere celebrato nel 2024, si erano interrotti a causa di una crisi che li aveva portati a dividersi per qualche settimana. A testimoniare la crisi c'erano stati una serie di scambi di frecciatine sui social che non erano passati inosservati ai followers.

Gabriela Chieffo aveva ammesso di non voler parlare di Giuseppe Ferrara, né di voler rispondere alle domande dei fan, che le chiedevano cosa fosse accaduto con il fidanzato. Anche Giuseppe aveva dichiarato di non voler approfondire il discorso e molti avevano attribuito la motivazione ad alcuni rumors che circolavano su di lui. Secondo alcune segnalazioni, infatti, sembrava che Giuseppe e Roberta Di Grazia, tentatrice di Temptation Island alla quale il ragazzo si era avvicinato, avessero ricominciato a frequentarsi. Tuttavia, a distanza di pochissimo tempo, la coppia ha annunciato di essere tornata insieme e avevano comprato casa insieme, pronti a celebrare il loro amore con il tanto atteso matrimonio.

