Temptation Island, Federica fa una sconvolgente rivelazione su Alfonso nello studio di Uomini e Donne

Ospite dello studio di Uomini e Donne insieme ad altre ex coppie di Temptation Island, Federica Petagna fa una rivelazioni su cosa è successo con Alfonso D’Apice, dopo la fine del programma condotto da Filippi Bisciglia.

Maria De Filippi ha deciso di dedicare le ultime puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, alle coppie più chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island. Federica Petagna e Alfonso D’Apice hanno rubato la scena, dal momento che la coppia partenopea aveva emozionato tutti con un falò di confronto molto sentimentale, per poi non tornare mai realmente insieme a casa. Alfonso è furioso per il fatto che la sua ex fidanzata stia conoscendo meglio il tentatore Stefano, lei però ferma tutti i pettegolezzi e svela un retroscena che mostra la situazione sotto una nuova luce.

Temptation Island, Federica e Alfonso si rincontrano a Uomini e Donne

Il percorso di Federica Petagna e Alfonso D’Apice nella nuova edizione di Temptation Island ha incuriosito molto gli spettatori del reality show, condotto da Filippo Bisciglia. La giovane partenopea pretendeva libertà dopo lunghi anni di relazione soffocante che poneva come unico centro della sua vita Alfonso, lui invece doveva capire fino a che limite spingersi per mostrare la sua gelosia, a tratti ossessiva. Federica ha trovato nuovi stimoli e in pochi giorni ha preso una forte sicurezza in sé stessa, avvicinandosi al tentatore Stefano che le ha mostrato un altro e ben più sano modo di relazionarsi tra uomo e donna. Inutile dire che Alfonso ha reagito malissimo, provando anche senza successo a far ingelosire la sua fidanzata, fino a quando ha richiesto il falò di confronto anticipato. L’incontro tra i due è stato emozionante, pieno di commozione, con Alfonso che ha ribadito di aver compreso i propri limiti e le nuove richieste di Federica, e i due hanno lasciato insieme Temptation Island.

Peccato che non siano mai tornati realmente insieme, dato che Federica si è rifugiata a casa dei suoi genitori rifiutandosi di dare una seconda occasione ad Alfonso. Dopo aver ammesso di star sentendo regolarmente Stefano, la partenopea ha spiegato di essersi resa conto di non provare più gli stessi sentimenti per D’Apice e di aver preferito non tornare a vivere con lui, prendendo le distanze dal rapporto. I due ex fidanzati si sono ritrovati nello studio di Uomini e Donne e per Alfonso, ancora follemente innamorato di Federica, la commozione è stata tanta. Tutti hanno accusato la giovanissima di essere stata crudele e scorretta nei confronti del suo fidanzato, lei si è difesa nonostante le amare critiche fino a quando non ha svelato, proprio nello studio del dating show di Canale 5, un retroscena inedito che mostra l’intera vicenda da un altro punto di vista, che rende così perfettamente comprensibile anche l’atteggiamento di Federica nei confronti di Alfonso. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Temptation Island, Federica fa una rivelazione su Alfonso

La fine della love story tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice ha stupito un po’ tutti, un colpo di scena davvero inaspettato durante l’ultima puntata di Temptation Island, dedicata alle coppie un mese dopo la fine del programma. Essendo usciti insieme e innamorati, tutti si sarebbero aspettati di trovarli ancora così, migliorati anche come coppia e invece Federica ha voluto mettere sin da subito un freno. Nello studio di Uomini e Donne, a domanda diretta di Maria De Filippo, Petagna ha ammesso di non essere voluta tornare a casa con Alfonso perché confusa e in preda all’ansia, avendo dunque bisogno dei propri spazi. Dopo aver confidato di essere in contatto con il tentatore Stefano e aver sbugiardato Alfonso, dichiarando che anche lui ha visto altre ragazze a Napoli ma ha pensato bene di non dire nulla per uscirne pulito, Federica ha voluto rivelare un dettaglio molto importante per comprendere la situazione e il suo punto di vista.

“Dal momento in cui io lascio Alfonso, penso di essere finalmente libera di fare ciò che voglio. Lui, dopo non so quanti giorni, fa una chiamata ai miei genitori perché capisce che su di me non ha più il potere su alcune cose. Quindi se ormai noi ci siamo lasciati e nonostante ciò tu fai questa cosa, pensa che puoi fare quando torniamo insieme. Ogni volta che ci vedevamo lui mi diceva: “Sei mia” e io stavo male e cercavo di fargli capire che non lo amavo più dicendogli che non volevo stare con lui, che non ce la facevo a tornare a casa”.

Insomma, il gesto di Alfonso è piuttosto eclatante e conferma anche che il giovane napoletano non ha capito molto su cosa siano i limiti degli spazi personali ed emotivi, arrivando addirittura a chiamare gli ex suoceri per avere informazioni sulla vita privata di Federica. Sicuramente questo retroscena fa capire anche che, se mai avesse ancora avuto un briciolo di speranza di poter tornare ad innamorarsi di Alfonso, Petagna si terrà lontana dal suo ex perché ha dimostrato di non essere cambiato affatto.

