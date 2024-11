Temptation Island, ex volto dell'ultima edizione: "Sono iniziati i teatrini, mi dispiace per Alfonso D'Apice"

News VIP

L'ex protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island, Millie Moi, commenta sui social le ultime dinamiche del Grande Fratello che vedono protagonisti Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi.

La vita sentimentale di Federica Petagna continua a essere argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. A commentare il suo percorso nella Casa ci ha pensato una concorrente dell'ultima stagione di Temptation Island che, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan, si è detta dispiaciuta per quello che sta vivendo Alfonso D'Apice.

Millie Moi si sbilancia su Federica e Alfonso

Con l'ingresso di Stefano Tediosi, nella Casa del Grande Fratello è nato un altro triangolo amoroso. A far discutere, però, è stato il comportamento ambiguo di Federica Petagna che, nonostante le testimonianze sui social, ha negato di aver avuto altre frequentazioni oltre a quella con l'ex tentatore di Temptation Island dopo la rottura con Alfonso D'Apice.

Diversi volti di Temptation Island, infatti, sono intervenuti sui social per sbugiardare Federica: da Raul Dumitras al cugino di Titty Scialò fino a Millie Moi. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan circa la sincerità della giovane concorrente del Grande Fratello, l'ex protagonista del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia si è detta dispiaciuta per Alfonso e rivelato di conoscere la verità, che tirerà fuori se e quando sarà il momento di farlo:

Io non sto da nessuna parte, con Federica ci ho fatto un percorso e le voglio bene, però mi dispiace per Alfonso che lo vedo innamorato. Tutto qui. Secondo me Federica non ha fatto nulla di male, ha fatto quello che si sentiva [...] Se un giorno dovrò parlare dirò ovviamente tutto ciò che so, ma per adesso meglio restare in silenzio...tanto i teatrini sono già iniziati!

Federica Petagna a rischio al Gf

Dopo aver ribadito la sua posizione nei confronti di Federica Petagna e Alfonso D'Apice, Millie Moi ha risposto anche a chi l'ha accusata di parlare male della giovane concorrente del Grande Fratello, con la quale ha condiviso l'esperienza nel villaggio di Temptation Island. "Non sto parlando male, ho detto che secondo me non ha fatto nulla di male. Se uscisse la verità non ci vedo niente di sbagliato. È single ed è libera di fare quello che vuole" ha dichiarato l'ex di Michele Varriale. La campana deciderà di vuotare il sacco e raccontare cosa è realmente successo dopo l'esperienza nel docu-reality delle tentazioni?

La strategia che Federica deciderà di attuare questa settimana sarà determinante per la sua permanenza nella Casa del Gf. Per chi non lo sapesse, la giovane concorrente è al televoto insieme ad Amanda Lecciso, Luca Calvani e Lorenzo Spolverato e rischia quindi l'eliminazione dal gioco. Il pubblico deciderà di salvarla? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda il prossimo martedì 19 novembre 2024 in prima serata su Canale 5.

