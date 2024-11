Temptation Island, ex volto del reality stronca Lorenzo Spolverato e svela: "Ecco perché Alfonso D'Apice è andato al GF"

News VIP

L'ex protagonista di Temptation Island, Antonio Maietta, commenta il discusso triangolo amoroso Federica Petagna-Alfonso D'Apice-Stefano Tediosi e stronca la giovane coppia formata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.

Antonio Maietta è stato uno dei protagonisti dell'ultima stagione di Temptation Island. Ospite dell'ultima puntata di Casa Lollo, il ragazzo ha colto l'occasione anche per commentare i protagonisti e le dinamiche del Grande Fratello: dal famoso e discusso triangolo amoroso formato da Alfonso D'Apice, Federica Petagna e Stefano Tediosi alla storia d'amore nata nella Casa tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.

Antonio Maietta stronca Lorenzo Spolverato e si schiera dalla parte di Alfonso D'Apice

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera martedì 26 novembre 2024 in prima serata su Canale 5. Tra i concorrenti al televoto anche Lorenzo Spolverato, che nelle ultime ore è finito nel mirino di un discusso protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island. Stiamo parlando di Antonio Maietta che, in una intervista rilasciata ai microfoni di Casa Lollo, ha criticato il concorrente e stroncato la sua relazione con Shaila Gatta:

Lorenzo non mi piace, sembra un bambino viziato e mi dispiace per Shaila che sta ancora vicino a lui. Non so se per gioco o per strategia. Se prova qualcosa? Non penso. Non doveva arrivare al Gf per iniziare una relazione. In Alfonso e Federica la gente vede amore. Io in Shaila e Lorenzo non vedo nulla. I personaggi sanno come funziona e sanno cosa vuole la gente.

Chiuso il capitolo Shaila e Lorenzo, Antonio, che ci ha tenuto a chiarire anche la sua posizione nei confronti di Titty Scialò dopo l'esperienza a Temptation Island, ha commentato il discusso flirt fra Federica Petagna e Antonio Fico. Parlando del comportamento assunto dalla giovane campana, il ragazzo non ha potuto fare a meno di dire la sua anche sul famoso triangolo amoroso nato nella Casa del Gf tra Federica, Alfonso D'Apice e l'ex tentatore Stefano Tediosi:

Titty non si è schierata però si chiede perché negare una cosa che ci è stata, era single, aveva fatto le sue scelte. Nessuno la voleva giudicare in malo modo, ha 20 anni, è una bella ragazza. Io sono amico di Alfonso. Il suo sfogo è stato di protezione, comunque è stato otto anni con lei, la protegge prima, la protegge adesso e la proteggerà anche dopo. Non mi piace sentire che Alfonso è un buffone, lui sa cosa significa lavorare. Sua mamma è molto dispiaciuta. Io se fossi in Stefano avrei già capito che Federica si era avvicinata per una mancanza momentanea. Lei la vedo troppo presa da Alfonso. Lui è rientrato peri riprendersela e ci sta riuscendo.

La scelta di Federica Petagna al Gf

Federica Petagna ha finalmente fatto la sua scelta al Grande Fratello. La sua attuale situazione con Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi l'hanno portata a vivere numerosi momenti di sconforto e riflessione. Non avendo ancora fatto chiarezza sui suoi sentimenti, la giovane concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha deciso di prendere le distanze da entrambi i concorrenti.

Seppur dispiaciuta e combattuta, Federica ha deciso di confrontarsi con Stefano per comunicargli la sua decisione. Senza troppi giri di parole, la protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island ha ammesso di non avere ancora le idee chiare e, proprio per questo motivo, preferisce al momento allontanarsi sia da lui che dal suo ex fidanzato. Una scelta che l'ha infastidito parecchio.

Ma come reagirà Alfonso? Ricordiamo che, al momento, il campano si trova nel tugurio insieme a Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Yulia Bruschi e Mariavittoria Minghetti e quindi non sa cosa sta realmente succedendo nella Casa. L'appuntamento con il Gf è per stasera, martedì 26 novembre, alle 21.40 su Canale 5.

