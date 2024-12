Temptation Island, ex volto del reality pronto a salire sul trono di Uomini e Donne: "Non avrei paura a mettermi in gioco"

News VIP

L'ex protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island, Antonio Maietta, commenta il percorso di Alfonso D'Apice al Grande Fratello e parla di una sua possibile partecipazione a Uomini e Donne come tronista.

Antonio Maietta è stato uno dei protagonisti dell'ultima stagione di Temptation Island. Ospite di una nuova puntata di Casa Lollo, l'ex fidanzato di Titty Scialò ha commentato il percorso del suo amico Alfonso D'Apice nella Casa del Grande Fratello e rivelato di sentirsi pronto a salire sul trono di Uomini e Donne.

Antonio Maietta tronista? Parla lui

Antonio Maietta ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Casa Lollo in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza nel villaggio di Temptation Island, il docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Esperienza che ha portato lui e Titty Scialò a mettere un punto alla loro storia d'amore. A tal proposito, il ragazzo ha svelato come stanno davvero le cose oggi con la sua ex fidanzata:

Questo programma a me ha segnato molto. Ti fa crescere, ti fa maturare, ti fa capire cosa vuoi. Attualmente con Titty sono in buoni rapporti. Nessuno può giudicare il cammino o la storia di una coppia. Abbiamo instaurato un rapporto civile. Dopo tre anni non puoi voler male a una persona che comunque ti ha supportato, ti ha fatto del bene, è stata sempre al tuo fianco. Abbiamo molte amicizie in comune, è inevitabile incontrarla. Però vorrei stroncare le voci che ci sono in giro, non siamo tornati insieme.

Chiusa la relazione con Titty, Antonio è pronto a rimettersi in gioco per trovare l'amore. Senza troppi giri di parole, l'ex discusso volto di Temptation Island ha ammesso che gli piacerebbe salire sul trono di Uomini e Donne e svelato il suo pensiero sulla tronista romana, Martina De Ioannon:

Io attualmente sono single. Uomini e Donne lo seguo, non avrei paura a mettermi in gioco, se ci fosse l’occasione perché no! Martina? La conosco solo perché abbiamo fatto lo stesso programma. Vedo che è una bellissima e brava ragazza ma non posso giudicare.

Antonio Maietta vuota il sacco sul vincitore del Gf

Durante l'intervista a Casa Lollo, Antonio Maietta ha colto l'occasione anche per commentare le dinamiche dell'attuale edizione del Grande Fratello. L'ex discusso volto di Temptation Island, in particolar modo, ci ha tenuto a dire la sua sullo scontro avvenuto nella Casa tra Alfonso D'Apice e il cugino di Titty Scialò, Antonio Fico:

Io sono amico di Alfonso. In quel momento mi è dispiaciuto perché conosco Alfonso, è un ragazzo umile...Prima che entrasse Antonio, Federica aveva dato una piccola speranza ad Alfonso. Il suo sfogo è stato di protezione, comunque è stato otto anni con lei, la protegge prima, la protegge adesso e la proteggerà anche dopo. Non mi piace sentire che Alfonso è un buffone, lui sa cosa significa lavorare.

E sul vincitore del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Antonio sembra avere le idee molto chiare: "Deve vincere Alfonso e non perché è mio amico! Vincerebbe il ragazzo con i valori, che non molla mai!". Sarà davvero Alfonso il vincitore del Gf? Una cosa è certa: il giovane concorrente campano ha già conquistato il cuore di milioni di telespettatori.

