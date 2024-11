Temptation Island, ex volto del reality dalla parte di Stefano Tediosi: "Alfonso ha sfruttato Federica per andare al GF"

News VIP

L'ex storico protagonista di Temptation Island, Alessandro Autera, si schiera dalla parte del tentatore Stefano Tediosi e accusa Alfonso D'Apice di aver usato Federica Petagna per entrare nella Casa del Grande Fratello.

Il nuovo triangolo amoroso formato da Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi continua a far discutere. L’ultimo a commentare la vicenda è stato Alessandro Autera, che si è schierato apertamente dalla parte dell'ex tentatore di Temptation Island e criticato il concorrente campano del Grande Fratello.

Alessandro Autera contro Alfonso D'Apice

Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi sono, al momento, i concorrenti più chiacchierati e discussi dell'attuale edizione del Grande Fratello. A commentare il nuovo triangolo amoroso del reality show di Canale 5 è arrivato un ex storico protagonista di Temptation Island. Stiamo parlando di Alessandro Autero che, in un'intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, ha difeso il tentatore e lanciato pesanti frecciatine al concorrente campano.

Secondo Alessandro, Alfonso dovrebbe smettere di manipolare Federica coinvolgendo sempre la famiglia di lei e sciacquarsi la bocca prima di parlare di Stefano. Non solo. L'ex volto del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ha accusato D'Apice di aver usato la ragazza per entrare nella Casa del Gf: "Lui deve smetterla di manipolare Federica, l'ha sfruttata per andare al GF".

Autera contro l'ex di Stefano Tediosi

Dopo aver duramente criticato il comportamento assunto da Alfonso D'Apice nei confronti di Federica Petagna, Alessandro Autera ci ha tenuto a difendere l'amico e smentire le recenti dichiarazioni rilasciate da Erica, la presunta fidanzata segreta di Stefano Tediosi, la quale ha confessato di essere stata in contatto con quest’ultimo prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello.

Secondo l'ex volto di Temptation Island, Erica sarebbe uscita allo scoperto ora solo ed esclusivamente perché in cerca di visibilità. Per quanto riguarda invece Stefano, che ha fatto il suo ingresso nel reality show martedì 12 novembre 2024 stravolgendo gli equilibri nella Casa, l'ex volto di Temptation Island ha confermato il suo reale interesse per Federica. Sarà vero?

