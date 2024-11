Temptation Island, ex volto del reality critica le troniste di Uomini e Donne e parla del flirt avuto con la dama Margherita

News VIP

L'ex volto di Temptation Island, Alex Petri, commenta il percorso sul trono di Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino e svela un retroscena sulla sua frequentazione con la dama del parterre over di Uomini e Donne, Margherita Aiello.

Alex Petri è stato uno dei protagonisti della stagione estiva di Temptation Island 2024. Ospite nell'ultima puntata di Casa Lollo, l'ex fidanzato di Vittoria Bricarello ha colto l'occasione per commentare il percorso delle nuove troniste di Uomini e Donne e svelare un retroscena inedito circa il flirt nato con la dama del parterre over, Margherita Aiello.

Le critiche di Alex Petri

Alex Petri ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Casa Lollo, il format condotto e ideato da Lorenzo Pugnaloni, in cui è tornato a parlare del rapporto con Vittoria Bricarello​. Non solo. L'ex concorrente di Temptation Island ha colto l'occasione anche per ribadire il suo pensiero sulla scelta di Martina De Ioannon di salire sul trono di Uomini e Donne per cercare l'amore:

Se a lei interessava Carlo andava avanti con lui non andava a Uomini e Donne. Io è tutta l’estate che attacco Martina per questo. Di base sono amico di Raul e ho vissuto lui nel percorso, mi ha raccontato tante cose e non rispecchiavano il percorso che ha poi fatto lei. La gente si è resa conto, ma alla fine è stata premiata lei mandandola sul trono. Il mondo va al contrario: tutti si aspettavano Raul magari sul trono. Io parlo solo di percorso, non di persona...Io la vedo disinteressata da tutti, potrebbe stare lì per mesi.

Dopo aver detto la sua su Martina, Alex ha commentato il percorso sul trono di Francesca Sorrentino. Secondo l'ex volto di Temptation Island, la nuova protagonista di Uomini e Donne non sarebbe ancora pronta a conoscere nuove persone dopo la rottura con Manuel Maura:

Francesca secondo me non la vedo pronta a conoscere altre persone, la vedo ancora ferma. Se ho pensato di scendere a corteggiarla? Come ragazza mi sembra carina, sensibile però non la vedo pronta per andare avanti dopo la sua storia. Magari è andata lì per sbloccarsi, ma da quello che ho visto non la vedo propensa.

Alex e Margherita: la verità sul flirt

Durante l'ospitata a Casa Lollo, Alex Petri ha chiarito la sua posizione nei confronti della sua ex fidanzata Vittoria Bricarello, commentato il percorso sul trono di Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino e svelato di aver avuto un flirt con una dama del parterre over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Margherita Aiello, nota per aver avuto una relazione turbolenta con il cavaliere Mario Cusitore. A proposito della loro frequentazione estiva, l'ex volto di Temptation Island ha confessato:

Con Margherita ci sono stati degli avvicinamenti quest’estate e mi è dispiaciuto poi il modo in cui ha fatto passare la cosa, questo sì mi ha dato fastidio più del fatto che lei sia andata lì. Io la conosco da tanti anni. C’è stato un incontro in Sicilia, siamo stati insieme qualche giorno. Da lì non dico che vedevo un matrimonio, ma ci stavamo conoscendo. Io non credo che lei debba andare in tv per trovare l’amore. Probabilmente mi metterei in gioco nel parterre...Mai dire mai, mi devo mettere a seguire il programma.

