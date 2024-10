Temptation Island, ex protagonista sulla squalifica di Lino Giuliano dal Gf: "Si era fatto dei piani.."

News VIP

L'ex protagonista di Temptation Island, Daniele De Bosis, rompe il silenzio e rivela il suo pensiero sulla decisione presa dal Grande Fratello di squalificare Lino Giuliano dal gioco.

Lino Giuliano è stato uno dei protagonisti più chiacchierati dell'ultima stagione estiva di Temptation Island. A dire la sua sul percorso nel villaggio delle tentazioni ci ha pensato Daniele De Bosis che, intervistato da Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo, ha anche commentato la squalifica dell'ex fidanzato di Alessia Pascarella dal Grande Fratello.

Daniele De Bosis e le critiche a Lino Giuliano

Ospite dell'ultima puntata di Casa Lollo, Daniele De Bosis ha rilasciato una lunga intervista in cui è tornato a parlare della sua attuale situazione sentimentale e commentato le ultime fortunate edizioni di Temptation Island. Dopo aver chiarito che la storia d'amore con Vittoria Egidi "è ormai morta e sepolta", il ragazzo ha colto l'occasione per dire la sua sulla squalifica di Lino Giuliano dal Grande Fratello:

Sin dall’anno scorso Mediaset ha voluto eliminare o comunque ridurre al minimo il trash e Lino penso sia il personaggio trash della scorsa edizione di Temptation Island. Quindi non ne ho capito il senso: vogliono eliminare il trash ma mettono un personaggio che fa solo trash? Lui l’ha fatto dal primo giorno, quando appena entrato ha fatto mettere le ragazze a terra per guardare il lato b. Ho visto il commento omofobo che ha fatto e su quello non c’è scusante. Se lo scrivi vuol dire che tu pensi quello. Poi chiedi scusa perché ti hanno preso di mira in tutto il web, il GF ti ha squalificato…Lui si era fatto dei piani, starà male perché si era fatto dei piani. Comunque il GF ogni settimana un tot di soldi te li dà. Era contento, quindi adesso sicuramente non starà bene con la testa perché aveva fatto già dei progetti.

Daniele ha quindi ammesso di essere d'accordo con la decisione presa dagli autori del Grande Fratello di eliminare Lino dal cast della nuova edizione dopo i gravi commenti social rivolti a Enzo Bambolina. Non solo. De Bosis l'ha criticato anche per il comportamento assunto a Temptation Island nei confronti della sua ormai ex fidanzata Alessia Pascarella:

Sono d’accordo con la decisione presa e ci sarei rimasto male se non avessero fatto niente. Già durante Temptation avevo fatto una storia contro Lino perché vedevo che Alessia stava male, piangeva mentre lui faceva il viscido. Non si è comportato bene. Essendoci passato l’avevo presa a cuore. Sicuramente anche a lei è dispiaciuto della squalifica perché voleva riproporre il triangolo. Prima Soleil, Belli e Delia, poi Mirko, Perla e Greta e quest’anno avrebbe dovuto essere Lino, Alessia e Maika.

Le anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island

Per la quarta settimana consecutiva, Temptation Island si conferma leader della serata. Ma cosa succederà nella prossima puntata? Stando alle anticipazioni, andrà finalmente in onda il tanto atteso falò di confronto tra Anna e Alfred, che ha baciato la single Sofia davanti alle telecamere tradendo nuovamente la sua fidanzata. Il ragazzo ammetterà le sue colpe decidendo di lasciare il programma da solo o vorrà voltare pagina insieme alla tentatrice? Si parlerà anche della giovane coppia formata da Federica e Alfonso, che assisterà a una serie di immagini che non gli piaceranno affatto. Cosa avrà visto il giovane innamorato? L'appuntamento con il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia è per martedì 8 ottobre in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Temptation Island.